В Москве открылась выставка ведущих художников-акварелистов из России и Беларуси

2 ноября в Москве в Галерее Классической Фотографии состоялось торжественное открытие выставки картин ведущих художников-акварелистов России и Беларуси «Параллельные миры».

На выставке представлены профессиональные работы, впечатляющие высоким уровнем исполнения и оригинальностью. Каждый мастер представил на выставке свой уникальный взгляд на мир, свою индивидуальность и мастерство. Именно поэтому каждая картина в экспозиции – это настоящее произведение искусства, которое не оставит равнодушным ни одного зрителя.

Всего на выставке представлено 120 произведений от 18 мастеров акварельной живописи мирового уровня, таких как: Сергей Алдущкин, Константин Кузема, Елена Базанова, Ольга Литвиненко, Илья Ибряев, Сергей Курбатов и другие.

Куратор выставки Алена Круглова подчеркивает, что выставка «Параллельные миры» – это визуальный результат поиска ответа на вопрос: «Какова природа искусства? Отражение действительности или параллельный мир?!».

«Ответом служат сами картины – опираясь на образец природы, художники в своих работах рождают свой параллельный мир. Мир, который вырывается за пределы ощутимого, видимого и материального – в живой, самостоятельный, существующий по свои законам и правилам», – рассказала Алена.

Эта выставка приглашает зрителя заглянуть в этот мир и оценить его красоту и глубину. Она также позволяет нам задуматься о том, как искусство может влиять на нашу реальность и как мы можем видеть мир вокруг нас по-разному благодаря искусству. На открытии был проведен благотворительный аукцион – были выставлены картины известных художников. Все собранные средства были направлены на поддержку Крымского детского хосписа, который занимается заботой о детях с тяжелыми заболеваниями.

Фотографии предоставлены пресс-службой Галереи Классической Фотографии