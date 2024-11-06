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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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ДомойМоскваВ Москве открылась выставка ведущих художников-акварелистов из России и Беларуси

В Москве открылась выставка ведущих художников-акварелистов из России и Беларуси

editor
By editor
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выставка акварели в гкф

2 ноября в Москве в Галерее Классической Фотографии состоялось торжественное открытие выставки картин ведущих художников-акварелистов России и Беларуси «Параллельные миры».

На выставке представлены профессиональные работы, впечатляющие высоким уровнем исполнения и оригинальностью. Каждый мастер представил на выставке свой уникальный взгляд на мир, свою индивидуальность и мастерство. Именно поэтому каждая картина в экспозиции – это настоящее произведение искусства, которое не оставит равнодушным ни одного зрителя.

Всего на выставке представлено 120 произведений от 18 мастеров акварельной живописи мирового уровня, таких как:  Сергей Алдущкин, Константин Кузема, Елена Базанова, Ольга Литвиненко, Илья Ибряев, Сергей Курбатов и другие. 

Куратор выставки Алена Круглова подчеркивает, что выставка «Параллельные миры» – это визуальный результат поиска ответа на вопрос: «Какова природа искусства? Отражение действительности или параллельный мир?!». 

«Ответом служат сами картины – опираясь на образец природы, художники в своих работах рождают свой параллельный мир. Мир, который вырывается за пределы ощутимого, видимого и материального – в живой, самостоятельный, существующий по свои законам и правилам», – рассказала Алена.

Эта выставка приглашает зрителя заглянуть в этот мир и оценить его красоту и глубину. Она также позволяет нам задуматься о том, как искусство может влиять на нашу реальность и как мы можем видеть мир вокруг нас по-разному благодаря искусству. На открытии был проведен благотворительный аукцион – были выставлены картины известных художников. Все собранные средства были направлены на поддержку Крымского детского хосписа, который занимается заботой о детях с тяжелыми заболеваниями.

выставка акварели в гкф

выставка акварели в гкф

выставка акварели в гкф

выставка акварели в гкф

Фотографии предоставлены пресс-службой Галереи Классической Фотографии

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