В Москве завершились съемки мелодрамы «Восьмой участок. Продолжение». В главных ролях Юлия Мельникова, Дмитрий Пчела, Александр Константинов, Прохор Дубравин, Вера Сотникова, Владимир Стержаков, Полина Кузьминская и другие. Режиссер – Виктор Конисевич. Премьерный показ сериала состоится онлайн на медиаплатформе «Смотрим». Телепремьера запланирована в эфире канала «Россия».

В новых сериях Инна Лосева (Юлия Мельникова), в прошлом нейрохирург, а теперь терапевт поликлиники, счастлива в отношениях с Аркадием Агеевым (Дмитрий Пчела). Но Аркадий все еще вынужден конкурировать за ее внимание с пациентами, первой любовью Инны и главврачом поликлиники Александром Буйковым (Прохор Дубравин) и новым медицинским чиновником Ильёй Васильевым (Александр Константинов). Их свадьба откладывается сначала до конца медицинской проверки, потом до объединения поликлиник и окончательно отменяется после трагического случая. Но причина разрыва кроется глубже. Аркадий сомневается, что Инна действительно хочет иметь с ним семью и ребенка, и начинает новые отношения. А она узнает, что беременна…

Виктор Конисевич, режиссер:

«У героев нашего фильма нет прототипов. Все они воплотились из фантазий авторов. И, мне кажется, вышло достойно. История расслоится надвое – на личную жизнь героини и ее профессиональную деятельность. Это драма о судьбе Инны Лосевой, о ее любви и о любви к ней. В продолжении появятся новые интересные герои в исполнении классных актеров. В основном это мужчины, которые испытывают к героине гамму чувств. Но она любит лишь одного. За развитием сюжета очень интересно наблюдать. Авторы постарались и прописали нестандартные, достаточно тонкие диалоги. И все актеры играют хорошо. К концу съемочного процесса в павильоне я даже поймал себя на мысли, что ощущаю себя в реальной поликлинике».

Юлия Мельникова:

«Моя героиня – справедливая и очень бесстрашная женщина. Она готова жертвовать собой, своими чувствами и даже семьей ради помощи людям. Инна все время кого-то спасает, забывая о себе. В новых сериях тучи над головой доктора Лосевой сгустятся – появится еще один мужчина, жаждущий ее внимания. Сложности будут и в их взаимоотношениях с Аркадием, героем Дмитрия Пчелы. Если честно, для меня самой большой неожиданностью было то, как все решится. Но, на самом деле, все очень жизненно: когда люди на сто процентов отдаются своей работе, на личном фронте у них не складывается. А моя героиня как раз выбирает профессию».