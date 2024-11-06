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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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В Москве завершились съемки мелодрамы «Восьмой участок. Продолжение»

editor
By editor
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8 участок
Фото © пресс-служба телеканала «Россия»

В Москве завершились съемки мелодрамы «Восьмой участок. Продолжение». В главных ролях Юлия Мельникова, Дмитрий Пчела, Александр Константинов, Прохор Дубравин, Вера Сотникова, Владимир Стержаков, Полина Кузьминская и другие. Режиссер – Виктор Конисевич. Премьерный показ сериала состоится онлайн на медиаплатформе «Смотрим». Телепремьера запланирована в эфире канала «Россия».

В новых сериях Инна Лосева (Юлия Мельникова), в прошлом нейрохирург, а теперь терапевт поликлиники, счастлива в отношениях с Аркадием Агеевым (Дмитрий Пчела). Но Аркадий все еще вынужден конкурировать за ее внимание с пациентами, первой любовью Инны и главврачом поликлиники Александром Буйковым (Прохор Дубравин) и новым медицинским чиновником Ильёй Васильевым (Александр Константинов). Их свадьба откладывается сначала до конца медицинской проверки, потом до объединения поликлиник и окончательно отменяется после трагического случая. Но причина разрыва кроется глубже. Аркадий сомневается, что Инна действительно хочет иметь с ним семью и ребенка, и начинает новые отношения. А она узнает, что беременна…

Виктор Конисевич, режиссер:

«У героев нашего фильма нет прототипов. Все они воплотились из фантазий авторов. И, мне кажется, вышло достойно. История расслоится надвое – на личную жизнь героини и ее профессиональную деятельность. Это драма о судьбе Инны Лосевой, о ее любви и о любви к ней. В продолжении появятся новые интересные герои в исполнении классных актеров. В основном это мужчины, которые испытывают к героине гамму чувств. Но она любит лишь одного. За развитием сюжета очень интересно наблюдать. Авторы постарались и прописали нестандартные, достаточно тонкие диалоги. И все актеры играют хорошо. К концу съемочного процесса в павильоне я даже поймал себя на мысли, что ощущаю себя в реальной поликлинике».

Юлия Мельникова:

«Моя героиня – справедливая и очень бесстрашная женщина. Она готова жертвовать собой, своими чувствами и даже семьей ради помощи людям. Инна все время кого-то спасает, забывая о себе. В новых сериях тучи над головой доктора Лосевой сгустятся – появится еще один мужчина, жаждущий ее внимания. Сложности будут и в их взаимоотношениях с Аркадием, героем Дмитрия Пчелы. Если честно, для меня самой большой неожиданностью было то, как все решится. Но, на самом деле, все очень жизненно: когда люди на сто процентов отдаются своей работе, на личном фронте у них не складывается. А моя героиня как раз выбирает профессию».

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