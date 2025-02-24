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В Москве открыли экспозицию о подвиге участников СВО

editor
By editor
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музей-сво
Фото © пресс-служба ВДНХ

В павильоне №58 на ВДНХ открылся спецпроект «Музей СВО», посвященный героизму участников специальной военной операции. Он знакомит с победными традициями нашей страны и подвигами российских воинов — десантников, артиллеристов, штурмовиков, летчиков, бойцов Сил специальных операций, инженерных и других родов войск. Почетными гостями в первый день работы выставки стали защитники Отечества, волонтеры и общественники.

«Экспозицию будет интересно посмотреть и подрастающему поколению, и взрослым. Это возможность прикоснуться к историческим событиям, которые происходят на наших глазах. Пропустить их через себя, прочувствовать и сохранить в памяти. Открытие музея важно и для тех, кто был и сейчас находится на фронте. Конечно, на СВО идут не ради признания, но все равно приятно, когда люди видят и уважают твои заслуги», — отметил участник боевых действий в Луганской Народной Республике и Харьковской области Никита Пастушок.

Выставка приурочена к Году защитника Отечества и80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

«В годы Великой Отечественной войны наши отцы и деды проявляли исключительные мужество и стойкость. И вот уже их внуки и правнуки проявляют то же мужество, ту же стойкость. Открытие экспозиции — важное событие в жизни Москвы и всего нашего государства. Особенно в Год защитника Отечества, когда идет широкомасштабная подготовка к празднованию 80-летия Победы. Я думаю, выставка будет исключительно популярна», — поделился Герой Советского Союза, ветеран спецподразделения, генерал-майор Геннадий Зайцев.

Спецпроект в разных форматах представляет цели, идеалы и быт военнослужащих на передовой, позволяет почувствовать сопричастность к судьбе Родины и к тем, кто отстаивает её суверенитет.

«На наших глазах сегодня творится история. Ребята участвуют в боевых действиях, проявляют решительность и мужество. Память об их героизме и единстве важно сохранить. И выставка на ВДНХ в этом поможет», — подчеркнул ветеран боевых действий, участник СВО Сергей Субботин.

Экспозиция демонстрирует вдохновляющие примеры осознанного и деятельного патриотизма, что имеет особое значение для подрастающего поколения.

«Выставка получилась уникальной по своему наполнению и смыслу. Все предметы и истории здесь настоящие, они связаны с реальными людьми и событиями. Советую каждому посетить музей —увидеть, ощутить, как отвага и героизм ведут наших воинов к победе», — добавил военный эксперт Игорь Потапов.

Спецпроект будет интересен и самим защитникам Отечества, говорит учредитель фонда помощи инвалидам и ветеранам боевых действий «Наша сила добра» Надежда Попова.

«Мы постоянно организуем экскурсии и разные поездки для бойцов, вернувшихся с СВО. Но больше всего они любят бывать на военных выставках, и этот музей, я уверена, им понравится. Ребятам важно знать, что их ценят, о них думают, их ждут. Также для них очень важно, чтобы подвиги, которые они совершали и продолжают совершать, остались в памяти людей», — сказала она.

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