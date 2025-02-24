Гимн силе, мудрости и красоте: самые яркие мужские образы на ВДНХ

Ко Дню защитника Отечества ВДНХ подготовила подборку самых сильных, статных и запоминающихся мужских образов, на которые стоит обратить внимание при посещении Выставки. Среди них скульптуры сталевара на павильоне № 11 Республики Казахстан, солдата и матроса на павильоне № 15 «Радиоэлектроника и связь», чабана у павильона № 14 Азербайджанской Республики, а также экспонаты выставки «#ТретьяковкаНаВДНХ», которая проходит сейчас в павильоне № 1 «Центральный».

Скульптурная композиция Н.А. Конгиссера «Боец с быком» — одна из самых выразительных на ВДНХ. Установлена на крыше павильона № 51 «Мясная промышленность», высота вместе с постаментом — более восьми метров. Мощную фигуру быка удерживает на цепи мужчина, одетый в рабочую одежду и сапоги. Бык пристально смотрит вниз, одна его нога приподнята, как будто он собирается спрыгнуть с карниза. Сюжет напоминает о мифологическом подвиге Геракла — укрощении критского быка.

На павильоне № 15 «Радиоэлектроника и связь» можно увидеть фигуры бойца, который держит герб с надписью «1943» ― это год победы в Сталинградской битве, и матроса со щитом, на котором написано «1918» (год начала обороны Царицына). Эти скульптуры были утрачены в 1960-х годах, а в 2022 году воссозданы и вернулись на исторические места. Их высота ― около трех метров.

Знаменитый плодовый сад ВДНХ украшает бронзовый памятник Ивану Владимировичу Мичурину ― биологу-селекционеру, создателю многих современных сортов плодово-ягодных культур, ряд которых представлен на Выставке. Авторами проекта памятника являются скульптор Дмитрий Жилов и архитектор Виктор Артамонов. В 2017–2018 годах территорию сада на ВДНХ благоустроили. Тогда же отремонтировали памятник с постаментом из красного гранита. Сегодня бронзовый Мичурин возвышается над садом, названным в его честь, радушно встречая гостей.

Открытие новых музейных объектов ВДНХ соответствует задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство». В рамках экспозиции «#ТретьяковкаНаВДНХ», которая стала первой художественной выставкой в павильоне № 1 «Центральный» после реставрации, также можно полюбоваться яркими мужскими образами. В восьми выставочных залах площадью 2,5 тысячи квадратных метров посетители могут увидеть более 30 работ ведущих мастеров 30‒60-х годов ХХ века и современных художников.

Многие из этих работ являются подлинным гимном мужской силе, мудрости и красоте, например созданная в стилистике соцреализма станковая скульптура «Рабочий. Трудовая победа». Скульптор Вадим Соколов точно воспроизвел положение фигуры и характерный жест человека, оценивающего результат собственного труда, воспел образ Мастера ― Человека Созидающего. Не менее поэтичный образ создал скульптор Иван Шадр, автор работы «Юноша со звездой и знаменем» (1937 год). Шадр запечатлел все самое прекрасное в жизни и человеке, изобразив юношу, в поднятой руке которого звезда ― символ высоких целей и прогресса.

Еще одна выдающаяся работа, представленная на выставке, ― «Шахтер» Сарры Лебедевой, которая по праву считается одним из крупнейших скульпторов ХХ века. Ее произведения, наряду с работами Веры Мухиной, вошли в золотой фонд шедевров русского искусства ХХ века.

Сарра Дмитриевна является автором целого ряда скульптурных портретов выдающихся людей: летчика-испытателя Валерия Чкалова, художника Владимира Татлина, поэтов Александра Твардовского и Самуила Маршака, писателя Михаила Пришвина, Героя Социалистического Труда Алексея Стаханова и других. В 1930-е годы в мастерской Лебедевой появились работы, воплощающие образы современников, ― «Боксер», «Пловец», «Шахтер».

В трактовке статной фигуры шахтера мастер опирается на классические образцы. Опущенная на глаза шляпа, скрывая лицо, усиливает типичность образа. Вместе с тем композицию скульптуры отличает особая легкость ― руки рабочего не напряжены, а шланг отбойного молотка выглядит изящным «обрамлением» композиции. В собрании Третьяковской галереи хранится несколько эскизов для этой работы.

Фото © пресс-служба ВДНХ