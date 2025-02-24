Александра Шотина: «Люди и коммуникация с ними – главная энергия для роста»

Александра Шотина – основатель креативного видеобюро ShotFilm рассказала читателями АртМосковии о своем становлении, карьере, работе на телевидении и о том, как она пришла к созданию собственной компании.

Личный путь и становление

– Александра, расскажите немного о себе: чем вы увлекались в детстве и как это повлияло на вашу карьеру?

– В девяностые годы мой отчим, будучи продюсером, занимался созданием одного из самых ярких шоу того времени — «Большая стирка», а также снимал документальные фильмы. Именно благодаря ему я в девять лет впервые оказалась на съемочной площадке. Это был мой первый опыт, и он стал важным шагом в дальнейшем выборе профессии. Однако прошло еще десять лет, прежде чем я окончательно погрузилась в профессию, став помощником режиссера на телевизионном сериале для канала СТС. Масштабы происходящего впечатляли: невероятное количество задействованных людей, яркие декорации, 6 дней в неделю съемки — всё это стало частью моей жизни.

Я была очарована не только атмосферой, но и образом жизни тех, кто работал на съемочной площадке, казалось, это закрытый мир. Потом я привела Ирину Александрову работать со мной на сериалах и мы работали посменно скриптом-

супервайзером. Это было почти 15 лет назад.

– Когда вы поняли, что хотите заниматься видеопроизводством? Был ли момент осознания «это моё»?

– С самого юного возраста мы участвовали как герои во многих телешоу и съемках «пилотов», так называются пробные выпуски программ. Мы настолько глубоко погрузились в процесс кинопроизводства, что другой жизни просто не представляли. Это стало частью нас, и мы не видели себя в другом деле.

– Какие самые важные профессиональные уроки вы получили до создания ShotFilm?

– Я и Ира до создания ShotFilm, помимо сериалов, успели поработать во многих крупных ТВ холдингах. Мы создавали различные форматы передач, снимали промо, имиджевые ролики, запускали прямые эфиры. Этот опыт стал для нас невероятно важным, так как научил нас работать с разнообразными форматами и в разных условиях.

– Что вас вдохновляет в работе больше всего? Есть ли у вас профессиональные или творческие ориентиры?

– В работе нас вдохновляют люди. Мы много снимаем документальных проектов, рассказывая истории о людях. В процессе работы мы вдохновляемся очарованием, которое исходит от самих людей — их страсти, мечты и стремления к покорению вершин. Искренность и открытость заставляют нас двигаться дальше и узнавать еще больше интересных людей.

– Как вы познакомились и начали работать вместе?

– У нас семейный бизнес. Мы вместе росли, даже какое-то время учились в одной школе. В 16 лет устроились на первую работу вдвоем, дальше стали вместе работать в сериалах. По жизни во всем идем вместе.

Карьера и личные вызовы

– С какими стереотипами или сложностями вам приходилось сталкиваться в индустрии?

– В нашей сфере действительно значительно преобладают мужчины. Одним из основных стереотипов, с которыми нам приходится сталкиваться, является мнение, что женщины не могут быть такими же технически подкованными или компетентными, как мужчины. Особенно это заметно в технических сферах, например, в операторской работе, продюсировании или в монтаже, где традиционно доминируют мужчины.

Кроме того, существует стереотип, что в креативной части видеопроизводства женщины могут быть менее решительными или не настолько стратегичными, как мужчины, особенно когда речь идет о принятии быстрых и сложных решений. На практике же мы видим, что наше внимание к деталям, интуиция и способность учитывать множественные аспекты задачи дают нам уникальное преимущество. Мы часто замечаем вещи, которые могут ускользнуть от мужского взгляда. Несмотря на это, хочу заметить, что в последние годы ситуация меняется. Мы все чаще видим успешных женщин-продюсеров, режиссеров и других профессионалов в медиаиндустрии.

– В чём ваши сильные стороны как профессионалов и как бизнес-партнёров?

– Считаю, что наше умение чувствовать клиента и четко осознавать его потребности в контенте — это наш проницательный скил. Мы не просто создаём видео, мы вникаем в цели и желания клиента, выстраиваем контент, который наиболее точно передаёт нужное сообщение.

Кроме того, многолетний опыт работы на ТВ в условиях «конвейера» помог нам критически воспринимать процессы производства. Мы научились быстро адаптироваться к внештатным ситуациям, эффективно структурировать работу и подходить к каждому этапу с максимальной отдачей. Это важно, потому что в таких условиях мы привыкли думать о масштабе, качестве и эффективности одновременно.

Помимо этого, каждая из нас видит проект по-своему. У нас разные профессиональные фокусы, и это позволяет нам дополнять друг друга, создавая гармоничный баланс. Разница в восприятии даёт нам возможность предложить клиентам комплексный взгляд на проект, обеспечивая его целостность и внимание к деталям. Благодаря этому, мы можем быть уверены, что результат будет не только креативным, но и качественным с точки зрения исполнения и соответствия задачам клиента.

– Есть ли у вас разделение ролей в команде? Кто за что отвечает?

– Я занимаюсь привлечением клиентов, разработкой креативных идей и формированием общей стратегии для нашей компании, в то время как Ира курирует все внутренние и операционные процессы. Команда называет меня «Музой», а Иру – «Боссом», так как она отвечает за финансовые показатели и управление бюджетом.

– Как вы справляетесь со стрессом и кризисными ситуациями?

– Ситуации бывают разнообразные, и способы справляться со стрессом также различаются. Мы активно ходим в спортзал, иногда позволяем себе бокал просекко или просто открываем окно жалоб на трудности вокруг. После завершения непростых проектов мы балуем себя и команду интересными активностями.

– Чем вы занимаетесь вне работы? Как перезагружаетесь?

– Признаюсь, большую часть нашего времени занимает работа. Это осознанное решение и часть образа жизни. Свободные часы мы посвящаем семье и детям.

Создание и развитие ShotFilm

– Как появилась идея создать своё видеобюро? Что было самым сложным на старте?

– В 2020 году я оставила работу по найму из-за серьезного выгорания. Затем занялась фриланс-продюсированием, создавая контент от идеи до финальной реализации. А в 2023 попросила Иру тоже уйти из найма и присоединиться к управлению, поскольку объем обязанностей стал для меня одной сложным.

Стоит пояснить, почему мы называем себя видеобюро, а не видеопродакшеном. Мы сосредоточились на индивидуальном подходе и качественном создании проектов, а не на конвейерном производстве. Настроили фокус на глубину проектов.

– Почему выбрали название ShotFilm? Был ли альтернативный вариант?

– «Шот» — это отсылка к фамилии Шотина и к английскому слову «shot», что означает кадр. Фамилия сыграла мне на руку.

– Какими проектами вы особенно гордитесь?

– Без преувеличения можно сказать, что каждый наш проект уникален и важен для нас. Мы гордимся всеми созданными проектами, ведь в каждый из них мы вложили не только профессиональные навыки, но и частичку себя.

– Как изменился рынок видеопродакшна за последние годы, и какие тренды вас вдохновляют?

– Главные тренды 2025 года в области видео, да и любого контента, сосредоточены на создании искренних и инклюзивных историй, которые отражают реальный мир и разнообразие. Те компании и креаторы, которые смогут адаптироваться к этим требованиям, будут в выигрыше, завоевывая доверие и привязанность зрителя.

– Какой совет дали бы самим себе в начале пути и тем, кто мечтает создать свое видеобюро?

– Быть смелее и не стесняться заявлять о себе. Люди и коммуникация с ними — ваша главная энергия для роста.