В Москве отметили День невест

В преддверии премьеры комедийного фильма «Касса невест» прошла необычная промо-акция. Девушки в подвенечных нарядах прошлись по станциям московского метро, а также стали пассажирами специального тематического поезда. Этот поезд был посвящен 111-летию Киностудии Горького, одной из старейших кинокомпаний страны.

Выбор даты акции был неслучаен, ведь 27 апреля отмечается День невест. Эта дата имеет исторические корни: в 1670 году царь Алексей Михайлович закончил смотр невест, что стало началом веселых гуляний, где молодежь находила себе пару. Считается, что бракосочетание, заключенное в этот день, обещает долгую и счастливую совместную жизнь.

Премьера «Кассы невест» состоится в начале июля. В главных ролях зрители увидят Алексея Воробьева, Анну Богомолову и Романа Маякина. Прокатом фильма займется компания «Каро Премьер».

Сюжет фильма разворачивается в недалеком будущем, где путешествия во времени доступны лишь немногим. Главный герой, обаятельный мошенник Лаврик, потеряв доход, вынужден согласиться на опасное задание от миллиардера Больцмана. Ему предстоит отправиться в прошлое, чтобы раздобыть кубок Гименея. Попадая в Москву 1913 года, Лаврик ищет артефакт в «Кассе невест» – месте, где хранится приданое. Его планы нарушает Варя, принципиальная девушка, обладающая острым чутьем на обманщиков и также связанная с «Кассой невест». Лаврик разрабатывает хитрый план, как обмануть Варю и с ее помощью осуществить задуманную аферу.