В Москве подвели итоги IV Всероссийского музыкального конкурса по специальности «Дирижирование оркестром русских народных инструментов»

Конкурсные прослушивания проходили в Концертном зале Российской академии музыки имени Гнесиных. По итогам отборочного тура в конкурсе приняли участие 20 дирижеров из Белгорода, Казани, Краснодара, Красноярска, Липецка, Москвы, Набережных Челнов, Нижнего Новгорода, Петрозаводска, Ростова-на-Дону, Самары, Санкт-Петербурга, Ульяновска. По решению жюри победителями стали:

1-я премия и звание Лауреата — Моисеенко Василий (ЦФО, Липецк);

2-я премия и звание Лауреата — Силиванов Виталий (СЗФО, Санкт-Петербург);

3-я премия и звание Лауреата — Белов Артём (ПФО, Ульяновск);

Почётный диплом — Файзрахманов Ирек (ПФО, Набережные Челны).

«В первую очередь я хочу поблагодарить организаторов проекта за колоссальный труд. Всем победителям желаю больших творческих успехов в своем профессиональном пути. Уверен, что этот конкурс станет знаковым этапом в истории русской народной академической музыки», – отметил председатель жюри, народный артист России Владимир Андропов.

Все события конкурса проходили в прямом эфире на официальном сайте и официальном сообществе ВКонтакте. Архив трансляций доступен и по окончании конкурсных прослушиваний.

IV Всероссийский музыкальный конкурс продолжится в Санкт-Петербурге по специальностям: «Домра», «Балалайка», «Гитара», «Баян и аккордеон», «Ансамбли русских народных инструментов».

Учредителями мероприятия являются Правительство Российской Федерации и Министерство культуры Российской Федерации. Организатор – ФГБУК РОСКОНЦЕРТ.