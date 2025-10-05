Оплата публикаций

«ПинКод» возвращается!

пинкод
Изображение: пресс-служба ГК «Рики»

Спустя 8 лет после завершения работы над проектом «ПинКод», ГК «Рики» представляет продолжение  в обновленном 2D-формате. В новом сезоне «ПинКод 2.0» действие которого разворачивается в виртуальной Мета-вселенной. Поклонников сериала ждёт обновленная музыкальная заставка в футуристичном стиле.

ПинКод» – это не просто мультфильм, это целый мир научных открытий, который будет интересен всем – школьникам, студентам, родителям. Мы постарались наполнить историю актуальными темами, обновили стилистику, при этом сохранили традиции сериала. Но главная наша цель – вовлечь подрастающее поколение в процесс образования и научного поиска, мотивировать детей к исследованиям. Искренне надеюсь, что нам это удалось.

Зрителей ждёт новая стилистика персонажей и локаций, а также появление нового героя: искусственного интеллекта Эвы, которая выступает в качестве помощника и источника данных, так и в роли провокатора изменений.  

Темы серий «ПинКод 2.0» затрагивают современные области науки: от нанотехнологий и биоинженерии до квантового шифрования. Создателей сериала консультировали ведущие эксперты Сколтеха.

Над сезоном «ПинКод 2.0» работала авторская команда «Смешариков» — Алексей Горбунов, Светлана Мардагалимова, Мария Корнилова и другие.

В новом сезоне запланировано 26 серий по 11 минут. Проект ориентирован на широкую семейную аудиторию.

