Георгий Цурцумия (Смелин): «Моя деятельность посвящена одной большой цели: сформулировать основы нового мира»

Георгий Цурцумия (известный также как Смелин) – видный общественный деятель, публицист, автор книг о футурономике. Ему принадлежит авторство книги «Эра профицита», а также более полусотни публикаций, рассматривающих траекторию развития общества в контексте научно-технического прогресса.

Цурцумия предложил оригинальные идеи, касающиеся установления законности и наступления эпохи изобилия, дающие возможность осмыслить кардинально изменившуюся обстановку, в которой оказалось человечество, вступив в XXI столетие.

— Сегодня с нами Георгий Цурцумия (Смелин). Каким был ваш путь в писательство?

— Сколько себя помню, я задавался вопросом: «Можно ли сделать жизнь людей лучше?». Не может же быть, что наше общество наилучшее из возможных! Тяга к сложным вопросам началась еще в школе. Потом я получил инженерное и юридическое образование, но знания применил не в профессиональной области, а работая в различных общественных организациях. Полагаю, что это был правильный выбор. Я видел, как живут люди, узнавал, что их волнует и мешает достигать своих целей. Мне хотелось помочь каждому конкретному человеку, но потом я понял, что большинство человеческих проблем носят общий, социальный характер. Я пришел к тому, что сначала надо постичь социальные причины человеческих бед, чтобы найти для них универсальное решение. Так я создал концепцию общественного прогресса и описал алгоритм построения нового, счастливого и свободного, общества. Несколько позже стал облекать свои открытия в статьи и книги. Таков мой путь, это дорога, которой нет конца, и дальше я смогу сделать только больше.

— Вы действительно плодотворный автор: на вашем счету ведение собственного канала, сайта, более 50 статей и две книги. Расскажите подробнее.

— Давайте по порядку. Вся моя деятельность посвящена одной большой цели: сформулировать основы нового мира. Заметки, статьи, книги, проекты — это разные способы доносить свои идеи до аудитории: например, в книгах более целостный взгляд, можно проследить весь ход рассуждений, статьи посвящены решению отдельных проблем общества, а на телеграм-канале я иллюстрирую идеи новостями из политики и мира технологий.

Современный мир сильно отличается от представлений о реальности, которые впитали люди, рожденные 50, даже 40 лет назад. Это цифровой мир, живущий по новым законам. Технари прекрасно разбираются в том, как устроены отдельные функции и процессы, но мало кто осмысляет цифровой мир как целое. Главный его признак — ускоренное и непредсказуемое развитие, очень сжатый ход времени, сложный мультипликативный эффект от любых инноваций. Мы говорим об индустриальной революции в XVIII-XIX веках, но в сравнении с нынешним прогрессом это был очень постепенный, даже вялотекущий процесс.

С началом третьего тысячелетия произошел взрывной рост, который продолжается по экспоненте. Он изменяет все. У нас все общение совершается через мессенджеры, искусственный интеллект готов моментально ответить на любой вопрос. Именно этот скачок я рассматриваю в статьях. Стараюсь охватить все аспекты произошедших перемен, исследую, пытаюсь понять закономерности новой экономики – футурономики, как я ее называю – и вытекающие из нее изменения в обществе.

Мой телеграм-канал – это средство просвещения и поиска единомышленников. Причем, качество аудитории намного важнее ее количества. Даже 1000 идейных людей способны стать закваской для преображения всего общества. Так много раз было в истории. Когда я соберу круг сознательных и мотивированных людей, обращенных в будущее, вместе мы сможем реализовать новую социально-экономическую модель.

А сама модель как раз изложена в моих книгах.

— Так это же самое интересное! У вас две книги, с одной, «Эрой профицита», мы уже знакомы, а вот новая — «Базовый доход: путь к изобилию и свободе» — для нас пока загадка. Что же в ней?

— Суть этой книги я выразил на нескольких страничках – в Декларации базового дохода. По сути это декларация о совместных усилиях ради построения прекрасного, свободного, изобильного мира, посредством базового дохода. В «Эре профицита» я подробно рассказывал, что именно происходит с миром, по каким законам он развивался и как в нем созревали предпосылки материального изобилия. А также сформулировал новую парадигму развития, наметил программу, которой надо придерживаться всем социально ответственным силам. А в новой книге о базовом доходе я описал лишь одну практику, которая станет спусковым крючком для глобальных перемен. В ней подробно рассказывается, что такое базовый доход и почему его можно и нужно ввести уже сейчас.

— Не могли бы вы рассказать, что такое базовый доход?

— Конечно. Базовый доход — это денежные выплаты, достаточные для удовлетворения основных потребностей. Их должен получать каждый человек на планете без каких-либо условий. Базовый доход исследуют уже несколько десятилетий, проводилось много экспериментов и в бедных, и в богатых странах — все они дали положительные результаты. Везде базовый доход стимулирует просоциальное поведение, поощряет самообразование, улучшает благополучие социума, в том числе моральное.

Базовый доход – это фундаментальное право каждого человека, по факту рождения и принадлежности к человеческому роду. Понимаете, как солнечный свет или воздух: мы все в равной мере ими обладаем, это базовые ресурсы. Мы не считаем, что одним людям нужно больше воздуха, а другим – меньше. Всем нужно одинаково, просто чтобы жить. С базовым доходом так же. Это такая сумма денег, которая нужна человеку, чтобы достойно существовать, а не выживать, выискивая копейки на пропитание. Ему не нужно работать ради базового дохода – он изначально имеет на него право.

И люди вовсе не станут лентяями: нигде этого не произошло, напротив, получатели выплат нашли наилучшие области применения своих талантов. Люди начинают трудиться лучше, потому что труд вытекает из потребности в самореализации, а не из страха остаться без куска хлеба. Это очень мощная, недооцененная мотивация, и она работает.

— О, это весьма интересно. Но где же взять средства? Мир не полнится желающими раздавать деньги просто так.

— Во-первых, нет никакого «просто так» — каждый человек вносит свой вклад в новый мир, он работает в нем, даже если не подозревает об этом. Вот вы утром открываете социальные сети, листаете ленту, ставите лайки – это все тоже вклад, вы не существуете просто так. Это тоже некий цифровой капитал, который не сам по себе появляется. И именно из всех данных, которые вы создаете, и формируется капитал цифровых гигантов — речь об астрономических суммах, триллионах долларов.

К тому же вся жизнь человека — это вклад в общество. В воспитание детей, в помощь ближним, пусть даже семье и друзьям. Мы делимся с другими своими знаниями, опытом, наставляем, советуем, поддерживаем. Из всего этого и складывается общество. Вынужденная работа отчуждает нас от социума, потому что лишает времени и выбора. А рутинные задачи могут выполнять и роботы.

Во-вторых, в мире очень много меценатов и энтузиастов. Посмотрите на Илона Маска с его дерзновенной космической программой, на Стивена Хокинга, посвятившего жизнь не только науке, но и популяризации знаний, научной картины мира. Вспомните об Илье Мечникове, проводившего опасные эксперименты на самом себе, о Джордано Бруно, чья фантазия не знала границ, и подтвердилась более поздними открытиями. Список можно бесконечно продолжать. Все эти люди бескорыстно служили прогрессу и благу человечества. Поверьте, и сейчас среди крупного бизнеса есть немало людей, которые хотят послужить прогрессу своими деньгами. Но они не знают как.

— Вы имеете ввиду, что энтузиастов хватит для начала новой экономической волны?

— Разумеется. Идею базового дохода громче всех продвигают именно бизнесмены. Меценаты, благотворители и энтузиасты смогут заложить основу для создания базового дохода для всех. Все вливания и выплаты будут производиться через единую цифровую платформу — для всех пользователей это очень простой и ясный процесс. А затем, когда массы людей перестанут заботиться о том, чем кормить детей и будут ли завтра деньги на обувь, новая экономическая система перестанет нуждаться в подпитке.

Люди смогут свободно творить, никаких препятствий для прогресса просто не останется. Деньги станут лишь знаками, по которым каждый сможет получить столько товаров, сколько ему нужно. Это настоящий капиталистический коммунизм, и путь к нему идет через базовый доход.

Все эти шаги: от формирования стартового капитала до распространения базового дохода на весь мир, я и раскрываю в своей новой книге.

— Что ж, не терпится прочесть! Как бы вы одной фразой охарактеризовали посыл вашей книги?

— Базовый доход – это волшебная палочка для общества. Мы с вами очень бегло прошлись по тому, что я описываю в книге «Базовый доход: путь к изобилию и свободе». На самом деле это очень масштабная программа трансформации общества. Но «волшебная палочка» — это очень точно и вовсе не преувеличение.

Изображения: личный архив Г. Цурцумия (Смелина)