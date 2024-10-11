«Озеро монстра», Лео Тиммерс

Бельгийского писателя и художника Лео Тиммерса российские читатели уже знают по книгам, которые сначала появились в «Нигме» и «Мелик-Пашаеве», а потом стали выходить в издательстве «Поляндрия». Его истории отличаются отличной прорисовкой персонажей, добротой и, что особенного ценно для детской литературы, юмором.

Итак, в прекрасный теплый день четверо неразлучных друзей — утят решили прогуляться к озеру. И всё бы ничего, но одного из них всерьёз тревожат слухи о том, что под водой живет ужасный монстр. Друзья всячески успокаивают Никанора, убеждая его в полной безопасности всей округи. Трое беспечных утят отплывают от берега, а осторожный Никанор немного задерживается и вдруг замечает, что в глубине действительно что-то мелькнуло…

Так начинается эта история, которая будет развиваться и радовать самыми неожиданными поворотами. Автор этой замечательной книжки подарит детям и взрослым целых сорок страниц прекрасного настроения.

«Озеро монстра» стало новинкой, которой хочется восхищаться. Дети будут в восторге от утят, особенно позабавит малышей Никанор. Само озеро тоже будет привлекательно, и не только своей гладкой поверхностью с легкой рябью волн от легкого летнего ветерка, но и яркими красками и выразительными героями. А раскладывающиеся страницы — о, тут разворачивается настоящая магия, даже взрослый заинтересуется, не говоря уже о детях. Персонажей окажется чуть больше, чем мы видим на обложке, но это тоже относится к плюсам книги. И, что приятно, новинка совершенно не похожа на историю «Где же дракон?» того же автора.

Будучи современной книжкой с картинками, произведение Лео Тиммерса адресовано самому широкому кругу читателей. Конечно, в первую очередь сказка про утят написана и нарисована для малышей: простые слова, короткий сюжет, понятные иллюстрации. Словом, книгу можно будет не только читать на ночь, но и проиграть сюжет со своими вариациями, побеседовать с маленькими читателями после чтения и игр. Интересно еще и то, что родители тоже смогут найти, над чем здесь посмеяться, а над чем-то — даже задуматься.

Олеся ЯЖУК