РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

Новое на сайте

ДомойМир книг«Озеро монстра», Лео Тиммерс

«Озеро монстра», Лео Тиммерс

editor
By editor
20
озеро монстра лео тиммерс

Бельгийского писателя и художника Лео Тиммерса российские читатели уже знают по книгам, которые сначала появились в «Нигме» и «Мелик-Пашаеве», а потом стали выходить в издательстве «Поляндрия». Его истории отличаются отличной прорисовкой персонажей, добротой и, что особенного ценно для детской литературы, юмором.

Итак, в прекрасный теплый день четверо неразлучных друзей — утят решили прогуляться к озеру. И всё бы ничего, но одного из них всерьёз тревожат слухи о том, что под водой живет ужасный монстр. Друзья всячески успокаивают Никанора, убеждая его в полной безопасности всей округи. Трое беспечных утят отплывают от берега, а осторожный Никанор немного задерживается и вдруг замечает, что в глубине действительно что-то мелькнуло…

Так начинается эта история, которая будет развиваться и радовать самыми неожиданными поворотами. Автор этой замечательной книжки подарит детям и взрослым целых сорок страниц прекрасного настроения.

«Озеро монстра» стало новинкой, которой хочется восхищаться. Дети будут в восторге от утят, особенно позабавит малышей Никанор. Само озеро тоже будет привлекательно, и не только своей гладкой поверхностью с легкой рябью волн от легкого летнего ветерка, но и яркими красками и выразительными героями. А раскладывающиеся страницы — о, тут разворачивается настоящая магия, даже взрослый заинтересуется, не говоря уже о детях. Персонажей окажется чуть больше, чем мы видим на обложке, но это тоже относится к плюсам книги. И, что приятно, новинка совершенно не похожа на историю «Где же дракон?» того же автора.

Будучи современной книжкой с картинками, произведение Лео Тиммерса адресовано самому широкому кругу читателей. Конечно, в первую очередь сказка про утят написана и нарисована для малышей: простые слова, короткий сюжет, понятные иллюстрации. Словом, книгу можно будет не только читать на ночь, но и проиграть сюжет со своими вариациями, побеседовать с маленькими читателями после чтения и игр. Интересно еще и то, что родители тоже смогут найти, над чем здесь посмеяться, а над чем-то — даже задуматься.

Олеся ЯЖУК

Предыдущая статья
Спустя 20 лет: выпускники «Фабрики звёзд-3» дали новую жизнь легендарному хиту «Саша+Маша»

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru