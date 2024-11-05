«Виртуальный театр»: в России создана новая форма искусства на стыке кино, театра и социальных сетей

В России создана новая, гибридная, форма искусства на стыке кино, театра и социальных сетей – «Виртуальный театр». В нем нет традиционных мизансцен, декораций и реквизита. Только артист, свет и отдельные необходимые для каждой истории детали. Визуально это новое направление может быть наполнено видеоартом, созданной художественной средой или нейросетями. 1 ноября в рамках проекта «Виртуальный театр» состоялся премьерный показ пьесы Михаила Романенко «Моя бабушка курит трубку» в постановке молодых режиссеров – Анны Далингер и Станислава Фомичева.

По мнению создателей нового направления в сценическом искусстве — известных драматургов Елены Исаевой и Ольги Михайловой, виртуальный театр дает большое пространство для свободной фантазии режиссера и художника. И главное – это искусство доступно всем, даже в самом отдаленном уголке страны.

В премьерном спектакле «Моя бабушка курит трубку» фантазия создателей не ограничилась даже артистами, режиссеры спектакля Анна Далингер и Станислав Фомичев, вместо людей ввели на главные роли кукол: «В обычном театре подобную пьесу поставить было бы почти невозможно – слишком много нюансов, заложенных драматургом, без учета которых спектакль не имеет смысла на живой сцене. Но для виртуального театра, для творческого эксперимента, она подходит и выглядит очень интересной: пьеса оказалась очень актерской и игровой, и мы решили вторгнуться в абсолютно театральную, кукольную выразительность».

Премьеру трагикомической истории о болеющем мальчике, который заключен в квартире с главной надзирательницей, строгой бабушкой с тяжелым характером, посмотрели сотни зрителей со всей России в ВК и на Рутюбе. В этом смысл нового направления искусства, проекта «Виртуальный театр» от создателей «Цеха драматургов», постоянно ведущих поиск молодых талантов со всей России: с одной стороны, он дает возможность для драматургов и режиссеров найти театральный язык в цифровой реальности, с другой стороны – делает театр доступным.

В течение года зрители увидят шесть постановок в оригинальных видео-форматах – видео-арт, дополненная реальность, кукольный театр на экране и т.д. «Виртуальный театр» обращается и к взрослым, и к детям. Он не имеет ограничений ни по возрасту, ни по статусу, не ставит никаких границ — ни географических и ни творческих, так как выпускается в соцсетях на основе самых разных пьес и делается с привлечением самых последних цифровых возможностей. Это никак не традиционный спектакль, снятый на видео, не кино и не телеспектакль, это совсем новое направление в театральном искусстве.

«Театральное искусство, которое позволяет зрителю переживать, сочувствовать, сострадать, пропускать через себя, благодаря виртуальному театру, может охватить огромную аудиторию. И для этого не нужны – ни театральные здания, ни постоянная труппа, ни гардероб с номерками», — говорит драматург и один из создателей «Виртуального театра» Елена Исаева.

Проект создан при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и ГИТИСа.