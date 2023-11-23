В Москве прошел фестиваль «Гранде Фиеста»

Организатор - Алексей Колесников. Чемпионы мира по бачате - Андрес и Ессика. Руководитель проекта - Мысак Виктория

18 и 19 ноября в Москве состоялся международный танцевальный фестиваль «Гранде Фиеста». Команды лучших хореографов и гуру музыкального искусства из Испании, Литвы, Аргентины и России, подарили участникам много ценной информации и порадовали потрясающими показательными вступлениями.

48 часов в формате «нон-стоп» на легендарной площадке «Арбат 21» в самом сердце столицы, лучшие хореографы России и мира обучали участников бачате и сальсе. Дневное отделение было посвящено мастер-классам и уникальным интенсивам для оттачивания техники и пластики танца, а вечером зрители могли увидеть результаты тренировок и насладиться шоу-номерами участников.

Безукоризненная хореография дуэтов и соло, смелые вариации и связки, граничащие с цирковым искусством. Насыщенную практику организаторы дополнили необходимой теорией. Специально для фестиваля «Гранде Фиеста» были разработаны лекции, раскрывающие темы развития личности в танце и восприятия собственного тела, как инструмента чистого исполнения.

Каждый вечер фестиваля «Гранде Фиеста» проходили латиноамериканские вечеринки с участием коллективов со всего мира. 18 ноября сольным выступлением поразил зрителей певец и музыкант Эмиль Кадыров, после зажигательного выступления, которого микрофон перехватил кубинский оркестр «Bumbata». Вечер 19 ноября гости провели с кавер-группой «Cuba.live» и невероятным голосом певца Алексея Воробьёва, который подарил настоящий концерт участникам Гранде Фиеста.

Для тех, кто решил поучаствовать в фестивале без подготовки, организаторы также предусмотрели все необходимое. На площадке работали танц-маркеты, профессиональные бьюти – станции, удобные гримёрки и комфортные зоны для подготовки к выступлениям.

Вечерние отделения фестиваля состоялся конкурс среди команд, которые подготовили сальса шоу. Победителями в этой категории стал коллектив «Moscow Mambo Movement», под руководством Дмитрия Самонова.

Все участники получили подарки от наших партеров: ВАУФЛАУ, LaLamoon, Gorilla Energy, The white Factory Moscow, Matti, Mlesna.

Отдельного выступления заслуживают пары Pro-Am, которые подарили красивые и яркие номера, где было трудно отличить кто в паре профессионал, а кто любитель.

Главным партнером «Гранде Фиеста» стали танцевальные клубы GallaDance.

За два дня «Гранде Фиеста» посетило около 2000 гостей и участников, а заявок было подано около 2500. Организаторами выступила опытная команда «ИГРАШОУ», во главе с чемпионом России по бачата-шоу – Алексеем Колесниковым. Руководителем проекта была приглашена Виктория Мысак, основатель компании Играшоу.

– Наш первый фестиваль состоялся и все прошло даже лучше, чем мы предполагали. Мы получили огромное количество положительных отзывов и самое главное, что большинство людей ждут следующий фестиваль. Мы уже начали готовить концепцию следующего мероприятия и продумывать список иностранных преподавателей, которых планируем пригласить, – рассказал Алексей Колесников.