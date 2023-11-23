В Музее военной формы Российского военно-исторического общества состоялось открытие выставки «Советские и российские миротворцы: 50 лет на страже мира. 1973–2023». Выставка приурочена к юбилейной дате – 25 ноября 2023 г. исполняется 50 лет с начала участия Советского Союза и его правопреемника Российской Федерации в миротворческих операциях Организации Объединенных Наций.

Исполнительный директор Музея военной истории Елена Валерьевна Синицина, приветствуя гостей торжественного открытия выставки, отметила: «50-летие миротворческой миссии Советского Союза и России в составе ООН – это действительно значимая и важная для нашей страны дата. Поэтому коллектив Музея военной формы сделал все возможное, чтобы эта выставка состоялась именно с стенах нашего Музея».

В церемонии открытия выставки принял участие Президент Межрегиональной общественной организации ветеранов миротворческих миссий ООН Видакас Юрий Юрьевич. Свою речь он начал с рассказа о первой группе совестких офицеров, которые приняли участие в миротворческой операции в 1973 году в Египте и Сирии. Сегодняшний юбилей он назвал поистине великим событием: «В совокупности Российская Федерация и Советский Союз совершили 42 миротворческие миссии, в которых приняли участие 4,5 тысячи человек – военных наблюдателей, штабных офицеров, полицейских и других военных специалистов».

Советник Управления международного сотрудничества МВД России Волгин Сергей Вячеславович в своем выступлении отметил роль сотрудников МВД в реализации миротворческой миссии: «Сотрудники МВД постоянно участвуют в миротворческих операциях, где их задача часто заключается в восстановлении миропорядка. Мы высоко ценим эту службу и понимаем, что она крайне необходима для поддержания мира».

Директор Департамента международных организаций МИД России Ильичев Петр Викторович, приветствуя участников открытия выставки, поблагодарил организаторов и поздравил всех причастных с юбилейной годовщиной: «Миротворческие миссии – очень важное направление, которое решает жизненно важные задачи. От решения конфликтных вопросов между двумя противоборствующими сторонами, зависит благополучие большого количества стран, поэтому необходимо вовремя решать создавшиеся проблемы и останавливать конфликты».

Председатель комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Нилов Ярослав Евгеньевич в своем выступлении поблагодарил организаторов выставки, пожелал всем мирного неба над головой и заметил, что проблемы реализации миротворческих миссий для него близки и понятны: «Я не понаслышке знаю, что значит быть миротворцем, так как проживал в Молдавии и мог наблюдать с 90-ых годов работу миротворческих сил. Это очень непростая деятельность, сопряженная с провокациями и разного рода вызовами, но именно от ее успешности зависит мир в целом регионе».

В торжественной церемонии открытия выставки также принял участие Советник аппарата Мэра и правительства города Москвы Александр Владимирович Кибовский, который в своей приветственной речи отметил: «Правильная, гуманная миссия миротворческих сил – не побеждать, а разводить воюющие стороны, нести порядок и умиротворение в тех местах, где они находятся. В этом огромная заслуга той системы, которая была построена после нашей победы в Великой Отечественной Войне». Александр Владимирович обратил внимание на неочевидные трудности в реализации миссии миротворцев: «Это очень сложно быть в военном конфликте не слева и не справа, и при этом знать, что если силы миротворческой миссии из конфликта убрать, то будет эскалация насилия».

Председатель Московского городского отделения РВИО, коллекционер Алексей Борисович Степанов презентовал участникам Вернисажа макет новой марки Почты России, посвященной юбилею участия российских миротворцев в операциях ООН. Алексей Борисович объявил, что 30 ноября в день выхода на московском почтамте (101000) и почтамте СПБ (190000) будут находиться штемпеля первого дня. Все желающие могут погасить марки и продукцию.

На выставке представлены предметы обмундирования, снаряжения, награды и фотографии советских и российских миротворцев, как из частных собраний, так и принадлежащие ветеранам – военным наблюдателям ООН. В качестве организаторов выставки выступают Музей военной формы и Московское отделение РВИО при содействии Межрегиональной общественной организации ветеранов миротворческих миссий ООН.