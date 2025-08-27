В Москве прошла пресс-конференция, посвящённая запуску видеоподкаста «Война на Востоке»

9 августа 1945 года СССР вступил в войну с Японией, выполняя взятые на себя перед союзниками обязательства в рамках Ялтинской конференции. В ходе Советско-японской войны Красная Армия освободила часть территории Китая, Корею, Южный Сахалин и Курильские острова. Разгром японской армии не только обеспечил безопасность дальневосточных рубежей нашей страны, но и создал благоприятные условия для победного завершения национально-освободительных войн китайского и других народов.

Генеральный директор МТС Медиа Софья Митрофанова:

«Проект выходит в рамках нашего исторического проекта “Хроники времени”, его целью является сохранение исторической памяти и противодействие попыткам любой фальсификации нашей истории. Блистательный подвиг нашего народа заслуживает самого бережного отношения. Мы рады, что МТС Медиа стал объединяющей площадкой для ключевых общественных организаций, чьей целью является сбережение нашей истории. Любая медиакомпания должна отражать в своём контенте ценности своей аудитории. Подвиг Советского Союза является ключевой из них».

Генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв:

«Действительно, это большой проект, в создании которого приняли участие Радио Sputnik и МТС Медиа. Проект не получился бы без помощи партнеров из Российского военно-исторического общества, федерального проекта “Без срока давности” и Национального центра исторической памяти при Президенте России. Мы здесь должны сказать, что это была наша общая битва с Китаем. Мы взяли исторический сегмент в этой гигантской битве и показали наш вклад. Нашей мечтой было создать общую версию, где были бы определены пропорции участия каждой стороны. Мы сделаем нашим друзьям в Китае подобное предложение».

Ведущими подкаста выступили официальный представитель, директор Департамента информации и печати Мария Захарова, руководитель Россотрудничества Евгений Примаков, другие российские политики и лидеры общественного мнения.

Официальный представитель, Директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова:

«Рада, что такие серьёзные медийные ресурсы и после информационного сопровождения, подготовки и празднования 80-летия Победы привлекаются к реализации проектов по продвижению исторической памяти и разъяснению роли Советского Союза в этих ключевых событиях XX века».

Руководитель Россотрудничества Евгений Примаков:

«Те сложности, трения и противоречия, которые возникли после войны с американцами, во многом закладывались не только по итогам раздела Германии, но и в Японии, когда военных преступников укрывали наши тогдашние союзники. Этот подкаст мы будем продвигать на наших ресурсах, будем показывать его в Китае, проект станет драгоценным камнем во всей нашей работе по мероприятиям к юбилею Победы во Второй Мировой войне».

Видеоподкаст «Война на Востоке» выходит 1 сентября при экспертном сопровождении Национального центра исторической памяти при Президенте Российской Федерации на основе материалов проекта «Без срока давности» и при поддержке Российского военно-исторического общества.

Научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков:

«Российское военно-историческое общество с гордостью и большой ответственностью подошло к созданию этого проекта. Было изучено большое количество материала, в том числе и документы, и фундаментальные работы. Мы видим, как сегодня в Европе переписывают историю, как в Японии не говорят о том, кто сбрасывал атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки. Очень важно создать единую российскую и китайскую версию событий Второй Мировой войны, чтобы не допустить подобных искажений».

Директор Дирекции Радио Sputnik Маргарита Некрасова:

«“Война на Востоке” — это наш вклад в сохранение исторической правды. Решающую роль в завершении Второй Мировой войны сыграл Советский Союз. К сожалению, на Западе этот факт часто замалчивается, поэтому у нашего проекта не только исторический, но и актуальный контекст. Мы проводим параллель между событиями прошлого и настоящего. Надеюсь, что проект станет источником знаний для всех, кто интересуется подлинной историей».