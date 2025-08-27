Песни Михаила Гуцериева прозвучали на закрытии «Новой волны» в Казани

В Казани завершился XXI Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна». На шесть дней столица Татарстана стала центром притяжения всего музыкального сообщества и тех, кто не представляет своей жизни без современного эстрадного искусства.

В финале выступили 13 участников из шести стран. Для конкурсной программы молодые музыканты выбрали каверы и авторские композиции. Победителем «Новой волны» и обладателем главной премии стал певец из Казахстана Alex Lim. Второе место звёздное жюри присудило фолк-коллективу «Оберег» из России. Третье место поделили JUMMY (Россия) и YERNAZAR (Казахстан). Теймур Ганифаев из Азербайджана стал обладателем приза зрительских симпатий.

Финальной точкой программы «Новой волны» в Казани стала церемония закрытия. На сцену New Wave Hall вместе с молодыми конкурсантами вышли суперзвёзды российского шоу-бизнеса: Филипп Киркоров, Ирина Аллегрова, Игорь Николаев, Юрий Антонов, Дима Билан, Сергей Лазарев и другие. На заключительном гала-концерте ведущие артисты страны неизменно представляют песни на стихи поэта Михаила Гуцериева, что является прочной традицией «Новой волны».

Григорий Лепс и Лёша Свик исполнили новинку этого года – песню «Дайте надежду» на музыку Дарьи Кузнецовой.

«Для меня это песня о любви, о вере, – говорит Григорий Лепс. – У Михаила Гуцериева всегда непростые стихи, на которые не так легко писать музыку. В данном произведении, на мой взгляд, это удалось. Песня получилась великолепная. Я с удовольствием эту песню исполняю. Думаю, она будет работать и жить».

«Для меня важна каждая строчка этой песни. Весь текст пропитан и верой, и болью, и желанием быть услышанным, – продолжает Лёша Свик. – В моей жизни неоднократно возникали ситуации, когда хотелось попросить не только у людей, чтобы они дали мне надежду, но и у Бога, потому что я верующий человек. Для меня было важно в определённый момент не сойти с дистанции, остаться на плаву и жить дальше».

На церемонии закрытия Ани Лорак представила лирический сингл «Мужчина мой» на музыку Виктора Дробыша. А до этого в рамках фестиваля певица исполнила и зажигательный хит «Танцы» (муз. Дарья Кузнецова).

«Мужчина мой», не побоюсь этого слова, нетленная песня, потому что в ней поётся о традиционных, вечных ценностях. Наверное, каждая женщина хочет сказать однажды: «Мужчина мой, я женщина твоя». Весь мир держится на мужчине и женщине, всё вокруг этого. Мужчины вдохновляются женщинами и достигают высот. Женщины вдохновляются, когда рядом есть настоящий мужчина. Это ода любви между мужчиной и женщиной», – отметила артистка.

Композиция Султана Лагучева «Подмосковная рыжая львица» (муз. Сергей Ревтов) заставила зрителей New Wave Hall аплодировать в такт музыке.

«Для меня это немного ироничная песня, хотя и с элементами драмы, которую поэт раскрывает в куплетах. А вот припев, знаете, более народный. Стихи написаны одновременно глубоко и понятно. Думаю, что песню оценят люди разного возраста, ведь она о любви», – поделился артист.

Александр Иванов так объяснил любовь зрителей к песням на стихи Михаила Гуцериева:

«Такие композиции, как «Песня про любовь», «Забытая» обязаны своей популярностью, конечно, таланту поэта и его сотрудничеству с композитором Сергеем Ревтовым. Это плодотворная, углублённая работа. Когда у людей есть творческая искра, химия, песня нравится слушателям, получает долгую жизнь. Я очень люблю двух этих авторов и надеюсь на продолжение сотрудничества».

Свою точку зрения обозначил и Александр Буйнов:

«Дело в том, что есть поэты-песенники. Они пишут тексты для песен, часто работают с композиторами. А Михаил Гуцериев пишет стихи, и они становятся песнями. Вот и вся история, почему эти песни живут, почему они нравятся слушателям и будут нравиться всегда. Когда в стихах есть смысл, это удача. Большая удача».

Татьяна Буланова также отметила опыт и творческую интуицию поэта:

«У Михаила Гуцериева замечательные стихи, он работает с потрясающими, интересными композиторами, – поделилась на красной дорожке певица. – У меня четыре песни поэта, и они – как жемчужины в моей коллекции. Его стихи и хорошо поются, и красиво ложатся на музыку, и дают идеи для клипов. И, самое главное, за них не стыдно».

Очень трогательно прозвучали на «Новой волне» песни в исполнении молодых талантов. Например, хит «Мы боимся любить» (муз. Дмитрий Дубинский, Андрей Пряжников) в исполнении группы V-teens.

«Это песня об эмоциях, которые переживают подростки. Любовь для них – нечто новое, неизведанное. Её боятся, хотя и ждут. Но бояться не стоит. Ведь если ты боишься, то упускаешь какую-то возможность. Не нужно бояться любить. Это мы пытаемся донести в своей песне», – рассказывают солистки группы НеДаша и СаХар.