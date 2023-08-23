В Москве прошли Дни казахского кино

С 18 по 20 августа в кинотеатре «Иллюзион» прошли Дни казахского кино, организованные РОСКИНО при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Зрители высоко оценили масштабные съемки, глубокий сюжет и игру актеров в современных фильмах из Казахстана.

В церемонии открытия приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Российской Федерации Даурен Абаев, врио генерального директора РОСКИНО Екатерина Наумова, актеры Ерболат Тогузаков и Алтынай Ногербек, и.о. заместителя генерального директора по развитию и коммуникациям Госфильмофонда Андрей Мякотин и другие гости.

Пять фильмов – «Шал», «Войско Мын Бала», «Ореховое дерево», «Мукагали» и «Дорога к матери» – представленные в рамках кинопоказов, стали для зрителей проводниками в мир современного кинематографа Казахстана, показав высокий уровень режиссуры, актерской игры, операторской работы.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Российской Федерации Даурен Абаев отметил, что благодаря таким культурным событиям жители Казахстана и России лучше узнают друг друга, а киноискусство дает возможность рассказать российской аудитории через фильмы о том, чем живет казахский народ, о чем переживает, какие события его волнуют.

Врио генерального директора РОСКИНО Екатерина Наумова подчеркнула, что современный кинематограф Казахстана является сильной индустрией, и казахские фильмы часто завоевывают награды престижных международных кинофестивалей.

Встретиться с российскими зрителями специально прилетели казахские актеры – исполнитель главной роли в картине «Шал» Ерболат Тогузаков и актриса фильма «Дорога к матери» Алтынай Ногербек. История кинокарьеры Ерболата Тогузакова могла бы также стать сценарием фильма: проработав большую часть жизни администратором студии «Казахфильм», свою первую роль он сыграл в возрасте 60 лет в 2008 году, а сегодня его фильмография включает уже более 30 работ. Талант Ерболата Тогузакова оценили и посетители Дней казахского кино: в драме «Шал» («Старик»), открывшем показы 18 августа, аудиторию очень впечатлила его игра. Кроме того, зрители отметили, что «фильм очень сильный и тронул до слез».

Драму «Дорога к матери», историю о силе материнской любви, зрителям представила Алтыный Ногербек – заслуженный деятель Республики Казахстан. За роль в этом фильме Алтыный получила награды на Нью-Йоркском Евразийском кинофестивале (2017 г.), международном кинофестивале «Евразийский мост» (2016 г.), а также премию «Тулпар» на XII международном кинофестивале «Евразия» (2016 г.) Зрители назвали фильм «трогательным и душевным».

Не менее яркие впечатления оставили у аудитории картины «Войско Мын Бала», «Ореховое дерево» и «Мукагали», которые дали возможность погрузиться в историю Казахстана, его традиции и культуру. Также среди достоинств фильмов зрители называли прекрасную операторскую работу и музыкальное сопровождение.

В сентябре проект «Дни зарубежного кино» будет продолжен: РОСКИНО проведет Дни китайского кино в Москве, Санкт-Петербурге и Казани.

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