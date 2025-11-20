Иран: в Тегеране начала работу Ассоциация писателей БРИКС

В Тегеране состоялся официальный запуск Ассоциации писателей БРИКС в Иране. Торжественное заседание прошло 14 ноября 2025 гогда в зале Амир Хани Форума иранских художников в рамках заседания культурно-художественного журнала «Аср-е Рошан» с участием группы поэтов и писателей.

В начале встречи поэт и главный редактор журнала «Аср-е Рошан» Алиреза Бахрами представил обзор деятельности международного объединения БРИКС. Он напомнил, что БРИКС – это глобальная межправительственная структура, в которую входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка, Египет, Эфиопия, Объединённые Арабские Эмираты, Индонезия и Иран. Организация была создана в 2009 году как союз быстро развивающихся экономик — Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки — для развития инвестиционного сотрудничества, двусторонних связей и взаимной поддержки. Со временем к группе присоединились и другие государства, в том числе Иран — в 2024 году.

Бахрами подчеркнул, что одной из интересных сторон деятельности БРИКС являются литературные и поэтические конкурсы между странами-участницами. Он напомнил, что уже проведён ряд международных культурных мероприятий, и сообщил, что иранский поэт и писатель Мансур Алиморади вошёл в десятку финалистов Премии по литературе БРИКС 2025 года. Его имя было объявлено на пресс-конференции в Литературном документационном центре имени Х.Б. Яссина (TIM Complex) в Джакарте.

Говоря об опыте участия государственных институтов в подобных культурных проектах, Бахрами выделил две ключевые проблемы: медлительность межгосударственного взаимодействия и наличие политико-административных ограничений, которые мешают обеспечивать реальное многообразие голосов литературного сообщества страны. В этой связи он подчеркнул, что именно негосударственные организации способны более эффективно использовать международные культурные возможности.

После этого участникам был продемонстрирован видеообращение генерального координатора Ассоциации писателей БРИКС и сопредседателя Литературной сети БРИКС Вадима Терёхина. Затем представитель Ирана и заместитель координатора Ассоциации писателей БРИКС Хамид Назарахах Алисараи зачитал персидский перевод его послания.

В своём обращении Вадим Терёхин приветствовал создание иранского отделения Ассоциации, назвав его важным шагом в укреплении культурного сотрудничества стран БРИКС. Он выразил надежду, что новая платформа позволит современным писателям из разных стран лучше узнать творчество друг друга, определить своё место в мировом литературном процессе и способствовать обмену литературными достижениями между народами.

Терёхин подчеркнул, что писатели могут внести значимый вклад в мировую литературу, опираясь на опыт друг друга и творчески адаптируя его к культурным реалиям своих обществ. Одной из важнейших миссий такого сотрудничества он назвал представление подлинного опыта, национальной самобытности и уникальных сюжетов разных стран читателям во всём мире.

Хамид Назарахах Алисараи, в свою очередь, напомнил, что БРИКС изначально был преимущественно экономико-коммерческим объединением, однако сегодня организация уделяет всё больше внимания культурной и социальной повестке. Для устойчивого развития БРИКС, по его словам, необходима культурная дипломатия — и в особенности через литературу и поэзию. Он подчеркнул, что Литературная премия БРИКС является одной из ключевых площадок культурного обмена между странами-участницами. В этом году Иран представляли три поэта и писателя, один из которых вышел в финал.

Отдельно Назарахах Алисараи отметил, что перевод литературных произведений стран БРИКС на языки друг друга является одной из стратегических культурных целей объединения. Он уточнил, что в понимании Ассоциации писателей БРИКС термин «писатели» охватывает все литературные направления: поэзию, прозу, драматургию, киносценарии и другие виды литературного творчества.

В ходе обсуждения, посвящённого запуску Ассоциации писателей БРИКС в Иране, поэты и писатели задали вопросы и поделились своим видением дальнейшего развития инициативы. Представитель Всемирного поэтического движения (World Poetry Movement) в Иране Мохсен Карими Рахджорди рассказал о своём опыте участия в международных культурных проектах, высказал ряд критических замечаний к прежним практикам и озвучил дополнительные предложения. Среди них — идея создания независимого объединения с ярко выраженной международной перспективой.

Ноябрьская встреча «Аср-е Рошан» в форуме иранских художников завершилась коллективными поэтическими чтениями. Свои стихи представили Омид Сабаг Но, Сабер Саадипур, Махдие Рашиди, Садаф Дерахшан, Мехди Мозаффари Саводжболаг, Хасан Матинрад, Мохаммад Данешвар, Хоссейн Намджу, Махмуд Джафари Дехгани, Кейван Голзарния, Махшид Ростами, Атефе Рамезани, Масуме Шамс, Афсане Хосние и Алиреза Бахрами. В рамках заседания были также представлены новые поэтические издания.