Общественный просветительский проект «Школа мечты» вновь отправился в экспедицию – две группы студентов, прошедших предварительный отбор, начали свое путешествие по образовательным пространствам лучших школ России.

За 12 дней 25 студентов из 15 регионов страны посетят более 20 школ в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Казани, а для школы № 22 в подмосковном Королеве и Скоробогатовской школы Нижегородской области подготовят свои варианты дизайнерских решений.

Экспедиция – часть большого проекта «Школа мечты», это инициатива Федерального штаба общественного контроля по вопросам капитального ремонта школ и развития школьной инфраструктуры Общественного совета при Министерстве просвещения РФ. Проект реализуется с 2022 г. при поддержке Общественной палаты РФ, Минпросвещения РФ, Минобрнауки РФ и Российского общества «Знание».

Второй сезон студенческих экспедиций федерального этапа проекта «Школа мечты» пройдет с 6 по 17 ноября 2023. Цель проекта — привлечение к разработке дизайн-проектов школьных пространств талантливых и мотивированных студентов профильных вузов. По итогам проекта будет пополнен банк лучших дизайн-решений, которые помогут модернизировать образовательные пространства реальных школ.

В образовательном путешествии ребятам также прочтут курс лекций по современным подходам к дизайну образовательных пространств. Студенты уже встретились с директором школы «Летово» Михаилом Мокринским, руководителем центра «Точка ПСИ» Мариной Битяновой, директором школы «Снегири» Александром Гулиным, большой цикл лекций подготовила творческий куратор экспедиции, доцент кафедры архитектуры жилых и общественных зданий, заместитель декана факультета архитектуры и дизайна СамГТУ, кандидат архитектуры Анна Кузнецова.

Наталья Кравченко, лидер проекта «Школа мечты», председатель Комиссии по просвещению и воспитанию Общественной палаты РФ, считает, что специалистов, умеющих работать качественно и на высоком уровне со школьными пространствами в стране немного: «У нас возникла идея привлечь к работе со школьными пространствами молодых архитекторов и дизайнеров, которые выпускаются из высших учебных заведений. Они уже имеют хорошую базовую подготовку. А мы можем помочь им получить дополнительные знания и квалификацию в области социального дизайна, дизайна школьной среды. Идея уже прошла проверку временем, и к нам присоединяются региональные команды. Значит, проект действительно востребован. Более 500 студентов заявились на участие в региональных командах проекта».

На примере лучших школ России студенты будут изучать успешные современные практики по проектированию образовательных пространств. В школах, которые готовятся к капитальному ремонту, они проведут соучаствующее проектирование – это прямое следствие поручения президента России, по инициативе которого стартовала масштабная программа капремонта школ. 7300 школ, которые будут отремонтированы в рамках программы с 2022 по 2026 годы, должны отвечать запросам на изменения со стороны учеников, родителей и педагогов.

Говоря об участниках программы, куратор проекта — Алена Август рассказывает: «Студенты, путешествуя по лучшим школьным пространствам выдающихся школ России, получая дополнительные знания и насмотренность, разрабатывают дизайн-проекты для школ, в которых проводят соучаствующее проектирование. Они становятся проводниками новых знаний и идеи проекта в своих регионах и университетах. Явная польза для всех — студенты развиваются в направлении социального дизайна, презентуют свои возможности в регионе, а школы — становятся действительно современными».

Экспедиции проекта «Школа мечты» — это редкая возможность соединить креативное путешествие, новые профессиональные знания и актуальный социальный запрос по разработке современной школьной комфортной среды и модернизации учебного пространства. На протяжении экспедиций у студентов будет возможность встретиться с представителями школ и изучить наглядно практики и методы по построению комфортной школьной среды, чтобы при помощи дизайна сделать её открытой, доступной, гибкой и современной.

Анна Кузнецова, творческий куратор экспедиций, доцент кафедры архитектуры жилых и общественных зданий, заместитель декана факультета архитектуры и дизайна СамГТУ, кандидат архитектуры, отмечает: «Когда студенты обучаются в процессе командного проекта, когда они видят, что результаты их творческих усилий необходимы для реальных людей — это рождает сильную мотивацию к развитию. Участие в проекте «Школа мечты» дает навык соучаствующего проектирования, вдумчивого отношения к задаче и понимания потребностей заказчиков — в данном случае детей, педагогов и государства».

Организаторы уверены, что образовательные экспедиции помогут и другим участникам большого проекта расширить диапазон знаний – каждый день участники экспедиции делятся своими впечатлениями в социальных сетях проекта «Школа мечты».

В планах проекта – создание онлайн-курса по дизайну образовательных пространств для региональных команд, проведение акселераторов и работа по качественному обновлению школьных пространств в ходе модернизации образования.

Visited 2 times, 2 visit(s) today