В Москве выявили поддельные работы Константина Коровина

Центр художественной экспертизы имени И.Е. Репина выявил серию подделок произведений Константина Коровина, исполненных в одной мастерской и проданных через авторитетные аукционы США и Европы.

Исследование произведений известных художников, фигурирующих среди топ-лотов крупнейших аукционных домов, является наиболее сложной и ответственной частью работы экспертов. Сомневаясь в подлинности картины, специалист должен не только обосновать свои подозрения, но и установить, имеет ли он дело с копией, созданной в мастерской художника и под его руководством, или с более поздним повторением, подражанием автору, умышленной подделкой. Обширная база эталонных произведений, новейшее техническое оборудование и высокий профессиональный уровень позволили экспертам Центра художественной экспертизы имени И.Е. Репина выявить целую артель, изготавливающую поддельные работы Константина Коровина позднего французского периода.

Константин Алексеевич Коровин (1861–1939) — яркий представитель российской художественной культуры начала XX столетия, друг и соратник Валентина Серова, первый русский импрессионист, которым искренне восхищались Игорь Грабарь и Александр Бенуа. На протяжении многих лет его произведения остаются одними из самых востребованных на мировом арт-рынке.

До Октябрьской революции творческая жизнь Коровина была крайне насыщенной. Деятельность в Абрамцевском кружке, поездки на Русский Север, пленэры на даче в Крыму, многочисленные театральные проекты и первые парижские работы принесли художнику широкую известность. Коровин неоднократно посещал французскую столицу, его произведения имели грандиозный успех на Всемирной выставке 1900 года. Тогда же он исполнил несколько парижских пейзажей, благодаря которым за ним окончательно закрепился статус импрессиониста. Бо́льшая часть работ этого периода сегодня хранится в крупнейших музейных собраниях и недоступна частным коллекционерам.

Тем больший ажиотаж вызывают время от времени появляющиеся на арт-рынке поздние картины Константина Коровина, написанные после 1922 года, когда художник эмигрировал в Париж. В этот период он создал серию ночных видов города. Мастер и раньше любил писать эффекты ночного освещения, однако его произведения 1920–1930-х отличаются более экспрессивной живописной манерой, контрастностью цвета и света. Еще в конце ХХ века на фоне интереса со стороны российских коллекционеров спрос на эти работы начал расти, а цены на международных аукционах стремительно взлетели. Не удивительно, что поздние парижские пейзажи Коровина, все чаще возникающие на арт-рынке, требуют особенно пристального внимания экспертов.

На протяжении пяти лет сотрудники ЦХЭ им. И.Е. Репина внимательно отслеживали эту группу произведений, стремясь собрать как можно больше информации об их провенансе и технологических особенностях. В итоге специалисты пришли к шокирующему выводу: несколько картин, прошедших через известные аукционы, — на самом деле подделки. Их отличает общий стилистический почерк, что свидетельствует об изготовлении поддельных картин в одной мастерской.

Два парижских пейзажа 1920-х годов Константина Коровина, подвергшиеся всестороннему искусствоведческому и технологическому исследованию в Центре художественной экспертизы, были признаны намеренными фальсификациями. Анализ рентгенограмм работ выявил, что они абсолютно идентичны между собой по принципу исполнения и особенностям построения красочного слоя. Химическое исследование показало, что состав пигментов также одинаков. Характер мазка, плотность замесов, фактура, моделировка деталей данных пейзажей значительно уступают по качеству эталонным работам мастера, но исполнены в сходной манере.

Эксперты центра полагают, что над созданием подделок могла трудиться целая артель фальсификаторов, которая продолжает работать и по сей день. Анализ произведений Коровина, представленных в последние годы на крупнейших аукционах Парижа, Лондона, Нью-Йорка, Монако и Праги, позволил выявить еще как минимум пять подделок того же происхождения, которые сегодня распространяются по антикварному рынку.

Аналогичные поддельные работы, обнаруженные экспертами на аукционе

Научная и технико-технологическая база Центра художественной экспертизы имени И.Е. Репина позволяет не только выявлять подделки, но и подтвердить уровень и качество авторской работы. Одним из ярчайших и характерных примеров подлинных парижских произведений Константина Коровина является картина «Париж ночью. Бульвар Осман» (середина 1920-х), которая также прошла полноценное исследование в ЦХЭ им. И.Е. Репина. Данная работа — образец, имеющий все характерные стилистические черты живописи художника и отражающий особенности его мазков, моделировок фигур и архитектуры, передачи света. Помимо прочего, работа «Париж ночью. Бульвар Осман» является эталоном в отношении технологического исполнения — выявлен типичный набор художественных материалов и пигментов, характерный для парижского периода Константина Коровина, а рентгенограмма в полной мере подтверждает авторский почерк живописца.