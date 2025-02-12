В Москве завершилась выставка-форум «Уникальная Россия»

V Художественно-промышленная выставка-форум «Уникальная Россия» прошла в московском Гостином дворе с 23 января по 9 февраля 2025 года. Это грандиозное событие объединило на 10 тыс. кв. м. экспозиции более 2000 участников из 77 регионов Российской Федерации и зарубежья, а также 110 мероприятий деловой и культурной программы – форумы, конференции, церемонии, концерты, показы моды, перформансы, мастер-классы, кинопоказы. Всего в юбилейной выставке-форуме приняло участие более 4000 участников. Мероприятия освещали более 200 аккредитованных СМИ, среди которых – ведущие телеканалы и издания страны.

За 2,5 недели выставку-форум «Уникальная Россия» успели посетить более 80 000 гостей, в том числе представители органов власти, бизнеса, культуры. В частности, экспонаты выставки-форума оценили: вице-спикер Совета Федерации, сенатор Инна Святенко, заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, руководитель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, директор департамента легкой промышленности и лесопромышленного комплекса Минпромторга РФ Вера Хмырова, заместитель Министра финансов Республики Беларусь Александр Судник, второй президент Республики Южная Осетия Эдуард Кокойты, министр культуры Республики Татарстан Ирада Аюпова, заместитель председателя правительства Донецкой Народной Республики Ольга Макеева, народный артист РФ Юрий Назаров, заслуженная артистка РФ Нонна Гришаева, рок-музыкант Сергей Галанин и многие другие.

Торжественную церемонию открытия по традиции провела легендарный диктор советского российского Центрального телевидения, народная артистка РСФСР Анна Шатилова.

Национальные экспозиции на «Уникальной России» представили Калужская, Иркутская, Калининградская, Волгоградская области, Республики Татарстан, Бурятия, Крым, Донецкая Народная Республика, Чукотский автономный округ и многие другие регионы.

Новый виток в 2025 году получило и международное сотрудничество «Уникальной России» с дружественными странами БРИКС, СНГ, странами Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Африки. В выставке-форуме приняли участие мастера и художники из Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Сирии. Состоялась также серия «Вечеров дружбы» – с Никарагуа, Индией, Индонезией, Шри-Ланкой и Бангладеш. Мероприятия посетил множество высокопоставленных дипломатов зарубежных стран, в т.ч. послы Колумбии, Гватемалы, Венесуэлы, Никарагуа, Палестины.

Талантливые дизайнеры, художники, ювелиры, хранители народных традиций и создатели авторских техник представили на обозрение широкой публики удивительные произведения искусства. Посетителей «Уникальной России» ожидал настоящий парад легендарных художественных промыслов России – Федоскино, Палех, Хохлома, Жостово, елецкие кружева, оренбургские пуховые платки, калининградский янтарь и северное косторезное искусство уэленских мастеров. Здесь были и шедевры отечественной живописи – от подлинника Василия Сурикова до современного авангарда молодых художников.

В то же время на выставке-форуме можно было встретить и стенды с достижениями робототехники и инноваций, где гостей знакомили с экспериментами на стыке традиционного искусства и искусственного интеллекта, виртуальной реальности.

Ведущие ювелирные бренды России и художники-ювелиры показали уникальные коллекции с камнями высочайшего качества. «Родис», «Аргентов», Ichien, Shiko и «Мастерская Агафонова», бренды Сергея Изместьева и Сергея Коломийцева, творческие сообщества «Филин» и «Ирис» и многие другие блистали на «Уникальной России», удивляя своим мастерством и тонким чувством стиля даже самых изысканных коллекционеров.

Куклы и авторское оружие, работы по дереву и мастерство российских кузнецов, изысканный фарфор и лаковая миниатюра, миниатюрная игрушка и живописные полотна, персидские ковры и антикварная мебель – такого музея внутри одной выставки давно не видела избалованная столичная публика.

Следуя традициям художественно-промышленных выставок дореволюционной России и советского периода, «Уникальная Россия» связывает важнейшие культурные и исторические пласты. Смысловые центром выставки-форума стали две исторические экспозиции. Одна из них посвящена 325-летию Пробирной палаты России, неразрывно связанной с ювелирным искусством нашей страны. Вторая экспозиция, посвященная 130-летию прославленного предприятия народных художественных промыслов «Торжокские золотошвеи», представила ценные артефакты различных эпох: парадный мундир адмирала Российского императорского флота, платье Екатерины II, заказанное ею во время посещения Торжка, современный мундир президентского полка. Три эпохи отечественной истории также нашли отражение в экспонатах: знамя Российской Империи, советский и российский флаги, а также три кокошника – дореволюционный, советского времени и современный.

На выставке-форуме с размахом отмечался ряд крупных юбилеев: 230 лет Федоскинской лаковой миниатюре, 210 лет Златоустовской гравюре на стали, 200 лет Жостовской росписи подносов, 135 лет первой Матрешке.

В ходе выставки-форума также подвели итоги конкурсов, инициированных и проводимых оргкомитетом «Уникальной России» – «Уникальные мастера России» и «Золотые руки России», и отпраздновали 20-летие «Творческого союза художников декоративно-прикладного искусства», 5-летие Ассоциации «Наследие и Традиции» и, разумеется, самой Художественно-промышленной выставки-форума «Уникальная Россия».

В рамках культурной программы выставки-форума прошли: музыкальный фестиваль фольклорных коллективов «ВотЭтно!»; Дни моды российских дизайнеров «Уникальная Россия» и Фестиваль моды «Взором на восток», представленный Евразийской ассоциацией этнодизайнеров; круглый стол «Сохранение и развитие отрасли народных художественных промыслов в современных реалиях», презентация международного проекта «Спасибо, Россия!» и другие события самого широкого тематического диапазона.

В рамках выставки-форума прошли многочисленные социально-экономические мероприятия: форумы «Россия-Евразия», «Россия 809: Великая Россия – это Мы. Мы – вместе!», «Россия-Евразия: драйверы роста и тренды – 2025», «100 лет народной дипломатии», Форум успешных многодетных семей, круглый стол «Земля – планета счастливых людей» (с участием посольств Кении, Афганистана, Индии, турецкого Института им. Юнуса Эмре), презентации международного культурно-гуманитарного проекта «О будущем», проекта «Цифровая платформа «Кулибин», комплексного проекта подготовки инженерных кадров «Российский инженерный класс» и др.

Целая серия мероприятий была приурочена к 80-летию Великой Победы, отмечаемому нашей страной в 2025 году, и посвящена героям СВО, патриотическому воспитанию молодежи. В их числе: студенческий форум «Бессмертная память», 1-й Всероссийский конкурс патриотических блогеров «Наше оружие – слово», подведение итогов конкурса «Фото с фронта», концерт «Мелодичный Донбасс», встреча с героями России, приглашёнными участниками СВО – «Разговор о важном. Герои прошлого, Герои настоящего», акция «Синий платочек Победы», круглый стол «Волонтеры – крылья России», патриотическая акция художника Алексея Сергиенко «Энергия Победы» и другие события.

В концертной программе выставки-форума приняли участие: Ансамбль песни и пляски Российской армии им. А.В. Александрова, солисты групп «Синяя птица» и «Песняры», многочисленные детские и юношеские творческие коллективы со всей страны и известные исполнители – лауреаты национальных премий и всероссийских музыкальных конкурсов.

Художественно-промышленная выставка-форум «Уникальная Россия» в очередной раз подтвердила свой статус одного из наиболее значимых и масштабных культурных и патриотических мероприятий России.

Организаторы выставки-форума — Ассоциация «Организаций народных художественных промыслов, ремесленников и художников «Наследие и традиции», Фонд сохранения и развития культуры, традиционных духовно-нравственных ценностей исторической памяти «Уникальная Страна», Фонд развития художественной промышленности и ювелирного искусства.

Выставка-форум состоялась при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства финансов РФ, Министерства культуры РФ, Министерства иностранных дел РФ, Федерального агентства по делам национальностей России.