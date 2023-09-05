В Москве завершились Летние ассамблеи седьмого сезона OPUS UNIVERSUM

Летние ассамблеи седьмого сезона проекта OPUS UNIVERSUM (автор идеи и художественный руководитель – Елена Тарасова) открылись в Москве 6 августа монографической программой-летописью к 150-летию со дня рождения С.В. Рахманинова; программа-летопись открытия была посвящена российскому периоду творчества композитора. Основной цикл программ состоялся в Музее-заповеднике С.В. Рахманинова «Ивановка» (Тамбовская область). Четыре программы первого концертного дня проекта в «Ивановке» составили музыкальный портрет эпохи, в которую жил и творил Сергей Рахманинов; второй день был посвящен фортепианной монографической программе-летописи из сочинений Сергея Васильевича, концертная программа продлилась четыре часа; третий день прошел в жанре концерта-променада с обращением к историческим инструментам.

Специальная серия программ, последовавшая за основным циклом OPUS UNIVERSUM, была представлена в Государственном музее-заповеднике «Архангельское» (Красногорск) и Культурно-просветительском центре «Дубровицы» (Подольск).

В рамках первой специальной программы артисты проекта Мирослава Фльорчак (сопрано) /Польша-Россия/ и Алексей Кудряшов (фортепиано) исполнили сочинения В.А. Моцарта, Ф. Шопена, Э. Грига, П. Чайковского для голоса и фортепиано и для фортепиано соло. Во второй специальной программе исполнении Екатерины Мишиной (сопрано) и Тинхуна Ляо (фортепиано) /Китай/ звучали вокальные и фортепианные сочинения С.В. Рахманинова. В Малом зале Культурно-просветительского центра «Дубровицы» в исполнении Елены Корженевич (скрипка) и Елены Тарасовой (фортепиано) прозвучали сочинения Л. ван Бетховена, Ф. Шуберта, Э. Грига, которые входили в камерный репертуар С.В. Рахманинова и были записаны Сергеем Васильевичем в дуэте с Фрицем Крейслером в марте, сентябре и декабре 1928 года. Исполнение этих опусов в «Дубровицах» было приурочено как к юбилейным торжествам по случаю 150-летия со дня рождения С. Рахманинова, так и к юбилею создания аудиозаписей этих сочинений Рахманиновым и Крейслером, интерпретации которых были зафиксированы для музыкальной истории 95 лет назад. В Органном зале «Дубровиц» свою сольную программу-универсум представила Олеся Кравченко (орган). Программа Олеси «Год за годом в зеркалах эпох» охватывает музыкальное мироздание от эпохи барокко до XXI века и выстраивает параллели между сочинениями А. Вивальди, И.С. Баха и наследием современных композиторов А. Пярта, П. Васкса, Х.М. Бранда.

3 сентября проект подвел итоги седьмого сезона, представив заключительную часть программы-летописи, в рамках которой обратился к наследию С.В. Рахманинова зарубежного периода. Основой концепции этой программы стали сочинения Рахманинова, работа над которыми велась композитором и в России, и за рубежом. В исполнении Алексея Кудряшова (фортепиано) прозвучала Вторая фортепианная соната, первая редакция которой была создана в России в 1913 году, вторая – в эмиграции в 1931-ом; соната прозвучала во второй редакции. Пианистка и художественный руководитель проекта Елена Тарасова обратилась к последнему масштабному сочинению Рахманинова – «Симфоническим танцам», над которыми композитор работал в эмиграции в 1940 году, обращаясь к музыкальному материалу, созданному им в России, а именно – к материалу неоконченного балета «Скифы» 1915-го года. Созданные для оркестра и существующие также в авторском переложении для двух фортепиано, «Симфонические танцы» прозвучали в этот вечер в версии Елены Тарасовой для фортепиано соло.

Интермедиями финальной программы стали избранные транскрипции Рахманинова, подчеркивающие диалог композитора с культурой мировой. Транскрипции звучали в исполнении пианистов Валерии Прокушевой и Алексея Кудряшова. В финале программы аудитория Екатерининского зала аплодировала артистам стоя.

Такими были Летние ассамблеи седьмого сезона «всеобщего творения» - проекта OPUS UNIVERSUM, объединяющего исполнителей, своеобразным кредо каждого из которых могла бы стать фраза актера и театрального режиссера Юозаса Мильтиниса «Не ищите в искусстве новое, ищите вечное».

Международный музыкальный проект OPUS UNIVERSUM (лат. «опус универсум» – «всеобщий труд», «всеобщее творение», «целая профессия») объединяет исполнителей, своеобразным кредо каждого из которых могла бы стать фраза актера и театрального режиссера Юозаса Мильтиниса «Не ищите в искусстве новое, ищите вечное». Обращение к вечному – и потому всегда новому – предполагает глубокий духовный поиск и смелость творческих решений; «целая профессия» является образом жизни.

Автор идеи и художественный руководитель проекта – Елена Тарасова.

Сайт – www.opus-universum.com

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