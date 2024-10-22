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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Юбилейная Московская Международная Выставка оружия и товаров для охоты ORЁLEXPO завершилась в Москве

editor
By editor
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орелэкспо 2024

С 17 по 20 октября 2024 года в Гостином дворе в Москве прошла юбилейная Московская Международная Выставка оружия и товаров для охоты ORЁLEXPO – выставке двадцать лет и уже пятый раз она проходит в новом формате. 17000 посетителей пришли на выставку в Гостиный двор в этом году, экспонентами стали около 300 российских и иностранных компаний, представивших свои инновационные решения, нетленную классику и лучшие товары в области оружия, охотничьих товаров и всего необходимого спектра аксессуаров.

Единственная российская отраслевая выставка объединила на одной площадке производителей, продавцов, пользователей гражданского, охотничьего, спортивного и холодного оружия, законодателей, регулирующих оборот оружия, профессионалов из сфер безопасности и туризма, экологии и регионального развития. На выставке были представлены новые разработки: винтовки, патроны, аксессуары, экипировка и многое другое.

Как сказал на открытии выставки заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Кирилл Лысогорский, за последние годы особенно на ORЁLEXPO ярко видна динамика развития российских производств, появляются новые модели, новые предложения, новые планы компаний: «Необходимо и дальше развивать наши оружейные компании и компетенции в обмундировании, экипировке, спецхимии, спортивном и охотничьем оружии. Власти будут всячески поддерживать этот тренд».

Участниками деловой программы выставки стали также депутаты Государственной Думы Мария Бутина и Николай Валуев, экспозиционные стенды посетили представители федеральных министерств и медийные лица, в частности, телеведущий Владимир Соловьев.

«Выставка – это уникальный шанс познакомиться с широким спектром предложений продукции для охоты, стрельбы и туризма, а также принять участие в интереснейших дискуссиях. Приятно, что площади наполняют наши отечественные производители, особенная благодарность за их поддержку – государству. Российские производители оружия и товаров для охоты и стрелкового спорта последовательно работают над качеством своей продукции, применяют современные технологии с четким намерением вывести импортозамещение в оружейной отрасли на первые позиции, что крайне важно в наше непростое время. Мы смогли представить как лидеров отрасли, так и компании, которые могут найти тут партнеров, чтобы со временем стать преуспевающим бизнесом. У нас всегда богатая деловая программа — для производителей, профессионалов, продавцов. А в выходные целыми семьями с детьми приходят любители оружия: пострелять в виртуальных и настоящих тирах, попробовать деликатесы, присмотреть и приобрести экипировку» — заявил организатор выставки, председатель совета директоров «Орел-Хантинг» Михаил Хубутия.

В дискуссиях деловой программы приняли участие представители Министерства экономического развития РФ, Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Министерства промышленности и торговли, Росгвардии и МВД РФ, Российского экологического общества, компаний-производителей оружия, специальной техники. В программе экспертные дискуссии, лекции и мастер-классы ведущих экспертов по оружию и охоте, законодательству и экологии.

Основные темы дискуссий — «Оборот гражданского оружия», «Военно-патриотическое воспитание и обучение владению оружием: как отвечать на вызовы времени», «Медведи и люди», «Оружейная тематика в цифровой и медиа-среде», «Трофейная охота как новый этап развития охотничьего хозяйства России», «Цифровизация охоты как отрасли и распределение лимитов на добычу с её использованием», «Культура ведения охотничьего хозяйства: государственное управление и охотпользование», «Дроны на службе спорта и охоты», «Стрелковые клубы России – бизнес, обучение, соревновательный процесс», «Современное оружие — взгляд российских оружейных конструкторов», «Охотничьи выставки, фестивали и интернет: союзники или противники», «Охотпользователь и дичеразводчик: перспективы охоты в бизнес-дуэте».

Модераторами дискуссий выступили председатель совета директоров ООО «ОрёлХантинг» Михаил Хубутия, Председатель общероссийской организации «Право на оружие» Вячеслав Ванеев, политконсультант, член исполнительного совета РАСО Алена Август, доцент факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова, охотник Ольга Вихрова, соучредитель и генеральный директор агентства пропаганды и коммуникаций HD АРТЕЛЬ Анастасия Дюмулен, председатель правления Московского охотничьего клуба «Сафари» Леонид Сонин, кандидат биологических наук, главный редактор «Русский охотничий журнал» Михаил Кречмар, генеральный директор ООО «Отъясское» Ассоциации «Русский лес» Елизавета Нецветова, директор Центра компетенций «Цифровая экономика», член Совета Федерации ФС РФ по цифровой экономике Надежда Сурова, эксперт по стрелковым видам спорта, общественный деятель Анна Астахова, главный редактор журнала «Калибр» Александр Кудряшов, PR-директор Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» Варвара Световцова, президент Русской ассоциации дичеразводчиков Сергей Алискеров.

Не забыли организаторы и о традиционных ценностях – финальный день ORЁLEXPO выпал на День Отца в России, в социальных сетях выставки в этот день организаторы поделились видеоинтервью заботливых и нежных отцов — посетителей и участников выставки, которые передают детям свою любовь к Родине, ее истории и природе.

Тысячи людей, искренне любящих Россию, возрождающих российские производства, смогли представить свою продукцию заинтересованному зрителю, найти партнеров и последователей.

Выставка с каждым годом привлекает все больше внимания производителей, собирает десятки тысяч посетителей и сотни экспертов, формируя сообщество людей, развивающих Россию, берегущих ее природу и богатства, воспитывающих молодое поколение в российских традициях.
Организаторы уверены, что на следующий год удастся представить еще больше российских компаний и разработок, а также продемонстрировать позитивную динамику развития российских производств.

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