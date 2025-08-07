В Москве завершился Международный фест-форум «Голоса Мира» 2025

3 августа в Концертном зале «Москва» прошел грандиозный гала-концерт Международного фест-форума «Голоса Мира», который стал кульминацией уникального мероприятия, объединившего искусство и спорт.

«Голоса мира» — это фест-форум, объединяющий спорт и музыку, создающий платформу для здоровья и творческого развития молодого поколения, идейным вдохновителем которого, выступает основатель Академии музыки и президент МАТС Николай Агутин. В этом году в нём приняли участие более 500 артистов, спортсменов и творческих участников от 6 до 23 лет из всех 89 регионов России и более 20 стран мира! Участники из Индонезии, Сирии, Нигерии, Греции, Грузии, Кубы, Мадагаскара, Беларуси и России и объединились в любви к искусству и спорту и продемонстрировали его силу. Но главное — проект стал мощным импульсом к будущему — к развитию нашего молодого поколения, к миру и гармонии через искусство, спорт и международное содружество.

В течение четырех дней фестиваля в Москве в Екатерининском парке проходили конкурсные прослушивания талантливых участников ,мастер-классы от заслуженных деятелей культуры, искусства и спорта, торжественный парад, общение с представителями ведущих музыкальных лейблов страны, а также долгожданные фан-встречи со звездами и популярными блогерами. Помимо этого ежедневно проходили репетиции гала-концерта: каждый номер оттачивался до мелочей, ребята работали командами. И это при том, что все они познакомились друг с другом здесь и сейчас, на фестивале «Голоса мира»!

«Основной социальной миссией фестиваля является поддержка детей и подростков, нуждающихся в особом внимании. Главная задача этого фестиваля в том, чтобы дети поняли, что всё это им на пользу. Подрастающее поколение находится в поисках, не понимает, куда ему преклониться. Ребенку нужно дать начало музыкального восприятия, потому что музыку нужно понимать. Если в юном возрасте он научится ее понимать, то в более взрослом возрасте будет слушать нюансы, разбираться в том, что ему нравится, а что не нравится. Он будет выбирать в жизни свой путь!», – говорит Николай Агутин.

Благотворительный гала-концерт прошёл при участии Николая и Леонида Агутиных, Анжелики Варум, Дианы Гурцкая, Виктории Дайнеко, группы «SLAVA SKRIPKA», ALMARУ, Катерины, Дим Димыча, Марии Янковской, Вовы Солодкова, Ивана Чебанова, Арсения Бородина, Кай и Гетеры, группы «Марсель», DAASHА, Аллы Рид. Победители вокального конкурса выходили на сцену вместе с именитыми звёздами, демонстрируя невероятную творческую синергию.

Звёздные гости гала-концерта высоко оценили уровень организации фестиваля-форума и значимость таких мероприятий для молодёжи.

«Детям очень полезно принимать участие в любой движухе, которая касается творчества, если они понимают, что они — творческие люди. Любой опыт, а тем более опыт такого высоко уровня, идёт на пользу. Я наблюдаю за ребятами в папиной Международной академии музыки, бываю на их отчетных концертах, комментирую то, что они делают, смотрю, насколько они выросли», – комментирует Леонид Агутин.

«На фестивале “Голоса мира» были просто фантастические талантливые ребята. И самое главное — они стремятся, они хотят посвятить свою жизнь творчеству, и это здорово, потому что именно для этого всё делается. Я не могу выделить кого-то одного, потому что все они разные, у каждого из них своя правда, своя жизнь, история, музыка», – делится Диана Гурцкая.

«Такие конкурсы формируют творческое мышление детей и молодежи и дают возможность чувствовать себя свободно на сцене и становиться большими артистами намного раньше. Очень круто, что есть такие большие проекты, которые привлекают звёзд и таланты со всего мира», – рассказывает Иван Чебанов.

Часть средств, собранных в рамках фестиваля, будет направлена на оказание помощи Дому малютки в городе Калуге и в Благотворительный фонд Николая Агутина для обеспечения бесплатного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

Проект фестиваля «Голос мира» стал победителем специального отбора музыкального аудиовизуального контента для детей и молодежи ПФКИ. При поддержке ПФКИ ежедневно велись дневники фестиваля, а совсем скоро выйдет музыкальный клип на гимн фестиваля. Особым акцентом гала-вечера стал: торжественный гимн форума, который исполнили участники фестиваля, а также финалисты Международного вокального конкурса «Дорога на Ялту» из 20 стран мира.