«Менталистка»: в прокат выходит мистическая мелодрама с Александрой Никифоровой и Макаром Запорожским

Телеканал ТВ-3 и кинокомпания 1-2-3 Production объявляют о завершении съёмок нового 16-серийного проекта «Менталистка» — мистической мелодрамы о силе интуиции, поиске близких и сложных тайнах прошлого. Режиссёром «Менталистки» выступил Руслан Паушу («Идеальная жертва», «Вместе навсегда», «Свидание вслепую»). В сериале приняли участие известные актеры, резиденты продюсерского центра «Инсайт Люди».

Главная героиня сериала — психолог Полина Михайлова, в исполнении Александры Никифоровой, на первый взгляд кажется обычным специалистом, который умеет читать людей и замечать детали. Но у Полины есть уникальный дар: прикасаясь к предмету или человеку, она может увидеть их прошлое. Скрывая свои способности от окружающих, Полина устраивается работать в полицию, чтобы найти пропавшую сестру, и начинает работать в паре с капитаном Игорем Ветровым. Его роль исполняет Макар Запорожский. Игорь — профессионал до мозга костей, аналитик и скептик, который не верит ни в какие чудеса и сверхъестественные явления. Однако по ходу расследований он вынужден признать: без дара Полины не обойтись, а сама она не только необычный человек, но и ценный напарник.

Руслан Паушу, режиссёр и один из авторов сценария: «Мы изначально строили историю на стыке психологии и мистики. Когда начали придумывать, как бы человек с настоящим даром жил в современном мире, стало ясно: скрывать такие способности почти неизбежно — ведь отношение к сверхъестественному сейчас, мягко говоря, скептическое. Поэтому наша героиня маскирует свой дар под навык менталиста. Это и позволяет ей разгадывать самые сложные преступления. Интересно, что во время съёмок нас буквально преследовала мистика: реквизит мог исчезнуть и появиться в другом месте, лампочки мигали сами по себе, а иногда предметы двигались в кадре, будто кто-то хотел добавить в историю ещё больше загадок».

Алина Зиннатуллина, продюсер фильма, генеральный директор продюсерского центра «Инсайт Люди»: «Для наших резидентов это уже не первый опыт в большом кино. Уверена, зрителей ждет не только захватывающая мистическая история, но и по-настоящему достойная актерская работа медийных лиц нового поколения. Ведь сегодня инфлюенсеры — это универсальные артисты, способные блестяще раскрываться в самых разных амплуа».

Александра Никифорова, актриса: «Моя героиня — экстрасенс: она способна узнать о прошлом человека, едва к нему прикоснувшись. По сюжету Полина помогает полиции расследовать преступления и часто сталкивается с тяжёлыми видениями — особенно когда касается тела погибшего, ощущая его страхи и боль. Самым сложным для меня было пропускать через себя эти чувства, словно становясь проводником между миром живых и мёртвых. Мне особенно нравится, что эта мистическая атмосфера усиливается визуально, имеет свой особый почерк: на съёмках мы использовали советскую оптику, экспериментировали с её адаптацией к современным кинокамерам, и в итоге «Менталистка» выглядит совсем иначе, чем привычные процедуралы».

Макар Запорожский, актёр: «Я, наверное, и сам такой же, как мой герой — не пытаюсь объяснить всё подряд, просто позволяю трудно объяснимым вещам и совпадениям случаться вокруг. Пусть будут. Для драматургии мой герой, конечно, чуть более агностик, но в итоге ему тоже приходится сдаться и сказать: “Ок, мистика — так мистика”. На площадке у нас с партнёршей всё получилось сказочно, как в хорошем браке на ранней стадии: старались слышать друг друга, уважали личные границы и профессиональные территории. Это, может, не всегда помогает сыграть лучше, зато работать было по-настоящему комфортно — а в нашем возрасте это, наверное, даже важнее».

Вместе герои раскрывают сложные преступления, сталкиваются с мистическими загадками и постепенно приближаются к разгадке исчезновения сестры Полины. На их пути — не только тайны чужих судеб, но и собственные внутренние испытания.

В актерском составе — целая галерея ярких образов. Помимо Александры Никифоровой и Макара Запорожского, в сериале снимаются Никита Мареев, Максим Дромашко, Лариса Капустина, Вера Новикова, Евгения Синицкая, Давид Колчин, Эля Жукова, Дарья Вдовик, Владимир Ляхов. В эпизодах зрители увидят камео кино- и телезвёзд: Анну Хилькевич, Сашу Стоуна, Владимира Селиванова, Анжелику Стубайло и других.