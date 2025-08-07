VK: ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМИ?

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМир кино«Менталистка»: в прокат выходит мистическая мелодрама с Александрой Никифоровой и Макаром Запорожским

«Менталистка»: в прокат выходит мистическая мелодрама с Александрой Никифоровой и Макаром Запорожским

editor
By editor
97
Александра-Никифорова,-Никита-Мареев,-Макар-Запорожский
Александра Никифорова, Никита Мареев, Макар Запорожский. Фото © пресс-служба ТВ-3

Телеканал ТВ-3 и кинокомпания 1-2-3 Production объявляют о завершении съёмок нового 16-серийного проекта «Менталистка» — мистической мелодрамы о силе интуиции, поиске близких и сложных тайнах прошлого. Режиссёром «Менталистки» выступил Руслан Паушу («Идеальная жертва», «Вместе навсегда», «Свидание вслепую»). В сериале приняли участие известные актеры, резиденты продюсерского центра «Инсайт Люди».

Главная героиня сериала — психолог Полина Михайлова, в исполнении Александры Никифоровой, на первый взгляд кажется обычным специалистом, который умеет читать людей и замечать детали. Но у Полины есть уникальный дар: прикасаясь к предмету или человеку, она может увидеть их прошлое. Скрывая свои способности от окружающих, Полина устраивается работать в полицию, чтобы найти пропавшую сестру, и начинает работать в паре с капитаном Игорем Ветровым. Его роль исполняет Макар Запорожский. Игорь — профессионал до мозга костей, аналитик и скептик, который не верит ни в какие чудеса и сверхъестественные явления. Однако по ходу расследований он вынужден признать: без дара Полины не обойтись, а сама она не только необычный человек, но и ценный напарник.

Руслан Паушу, режиссёр и один из авторов сценария: «Мы изначально строили историю на стыке психологии и мистики. Когда начали придумывать, как бы человек с настоящим даром жил в современном мире, стало ясно: скрывать такие способности почти неизбежно — ведь отношение к сверхъестественному сейчас, мягко говоря, скептическое. Поэтому наша героиня маскирует свой дар под навык менталиста. Это и позволяет ей разгадывать самые сложные преступления. Интересно, что во время съёмок нас буквально преследовала мистика: реквизит мог исчезнуть и появиться в другом месте, лампочки мигали сами по себе, а иногда предметы двигались в кадре, будто кто-то хотел добавить в историю ещё больше загадок».

Алина Зиннатуллина, продюсер фильма, генеральный директор продюсерского центра «Инсайт Люди»: «Для наших резидентов это уже не первый опыт в большом кино. Уверена, зрителей ждет не только захватывающая мистическая история, но и по-настоящему достойная актерская работа медийных лиц нового поколения. Ведь сегодня инфлюенсеры — это универсальные артисты, способные блестяще раскрываться в самых разных амплуа».

Александра Никифорова, актриса: «Моя героиня — экстрасенс: она способна узнать о прошлом человека, едва к нему прикоснувшись. По сюжету Полина помогает полиции расследовать преступления и часто сталкивается с тяжёлыми видениями — особенно когда касается тела погибшего, ощущая его страхи и боль. Самым сложным для меня было пропускать через себя эти чувства, словно становясь проводником между миром живых и мёртвых. Мне особенно нравится, что эта мистическая атмосфера усиливается визуально, имеет свой особый почерк: на съёмках мы использовали советскую оптику, экспериментировали с её адаптацией к современным кинокамерам, и в итоге «Менталистка» выглядит совсем иначе, чем привычные процедуралы».

Макар Запорожский, актёр: «Я, наверное, и сам такой же, как мой герой — не пытаюсь объяснить всё подряд, просто позволяю трудно объяснимым вещам и совпадениям случаться вокруг. Пусть будут. Для драматургии мой герой, конечно, чуть более агностик, но в итоге ему тоже приходится сдаться и сказать: “Ок, мистика — так мистика”. На площадке у нас с партнёршей всё получилось сказочно, как в хорошем браке на ранней стадии: старались слышать друг друга, уважали личные границы и профессиональные территории. Это, может, не всегда помогает сыграть лучше, зато работать было по-настоящему комфортно — а в нашем возрасте это, наверное, даже важнее».

Вместе герои раскрывают сложные преступления, сталкиваются с мистическими загадками и постепенно приближаются к разгадке исчезновения сестры Полины. На их пути — не только тайны чужих судеб, но и собственные внутренние испытания.

В актерском составе — целая галерея ярких образов. Помимо Александры Никифоровой и Макара Запорожского, в сериале снимаются Никита Мареев, Максим Дромашко, Лариса Капустина, Вера Новикова, Евгения Синицкая, Давид Колчин, Эля Жукова, Дарья Вдовик, Владимир Ляхов. В эпизодах зрители увидят камео кино- и телезвёзд: Анну Хилькевич, Сашу Стоуна, Владимира Селиванова, Анжелику Стубайло и других.

Предыдущая статья
В Москве завершился Международный фест-форум «Голоса Мира» 2025
Следующая статья
Дети смотрят мультфильмы более 3 часов в сутки

Новое в рубрике

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Материалы по смежным тематикам, коммерческого характера, от брендов и др. публикуются на платной основе. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru