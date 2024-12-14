В Москве завершился VIII Фестиваль «Уроки режиссуры»

По традиции, победитель фестиваля получает денежный грант на постановку спектакля в любом театре России, а также статуэтку Арлекина – символ фестиваля, созданный Александром Боровским по эскизу Давида Боровского. В номинации «Приз зрительских симпатий» победил Григорий Лифанов за спектакль «Три сестры» Севастопольского академического русского драматического театра им. А.В. Луначарского.

В конкурсной программе этого года приняли участие мастера режиссерского театра: Андрей Борисов, Алексей Бородин, Евгений Гельфонд, Георгий Исаакян, Евгений Каменькович, Григорий Козлов, Григорий Лифанов, Владимир Панков, Алексей Песегов, Евгений Писарев, Яков Рубин, Олег Рыбкин, Искандер Сакаев, Дамир Салимзянов, Валерий Фокин, Петр Шерешевский.

Фестиваль проходил с 28 октября. Торжественная церемония закрытия фестиваля состоялась 12 декабря в Московском театре «Et Cetera». Перед награждением Санкт-Петербургский театр ЦЕХЪ сыграл премьеру – «Портрет» по произведениям Николая Гоголя. Режиссер спектакля и церемонии – победитель прошлого года Виктор Бугаков. Спектакль поставлен при поддержке группы компаний «Р-Фарм» и фестиваля «Уроки режиссуры». Помимо «Портрета» в инсценировке использованы фрагменты других произведений писателя, а также его переписка с Александром Ивановым. Это история об искушениях и испытаниях на пути художника, о хрупкости истинного и настоящего в искусстве, об измене мечте и утрате дара.

В этом году среди участников фестиваля – театры из Минусинска, Красноярска, Вологды, Нижнего Новгорода, Якутска, Севастополя, Челябинска и, конечно, столиц – Москвы и Санкт-Петербурга. Всего – 16 спектаклей. Среди них – постановки по национальному эпосу и античным трагедиям, по классике русской и зарубежной драматургии, популярным и забытым произведениям – рассказам, повестям, романам, а также современным пьесам. Как многофигурные сценические истории, так и моноспектакли. Традиционный театр – и экспериментальные формы.

Конкурсные показы шли с аншлагами на главных московских сценах. Оценивали спектакли и определяли победителя – молодые режиссеры, участники «Уроков режиссуры» прошлых лет: Виктор Бугаков, Ася Князева, Владимир Кузнецов, Петр Куртов, Виктория Печерникова, Федор Пшеничный, Сергей Тонышев. Это единственный в мире театральный фестиваль, в жюри которого входят только режиссеры. Принцип «Профессионалов судят профессионалы» незыблем с первых лет и по сей день.

В рамках внеконкурсной программы фестиваль привез в Москву одну из главных премьер последних лет – «Палату №6» Малого драматического театра – Театра Европы (Санкт-Петербург). Постановка – Льва Додина; он же – автор пьесы, написанной по мотивам повести А.П. Чехова и ставшей литературной основой спектакля. Гастроли приурочены к 80-летнему юбилею режиссера. Постановку сыграли дважды на сцене Театра Наций – 5 и 6 декабря.

В день старта фестиваля «Уроки режиссуры» 28 октября на Страстном бульваре открылась фотовыставка «Театр-дом. История и современность московской сцены», которая рассказала об истории театров и театральных зданий Москвы, а также о недавних московских премьерах. На стендах можно было увидеть в том числе редкие архивные фотографии.

2024 год объявлен в России Годом семьи, что созвучно «Урокам режиссуры»: события фестиваля в этом году объединены темой «Театр-дом». Ей посвящена в том числе образовательная программа «Мастерская». В рамках проекта прошло 12 мастер-классов. Гостями стали Лев Додин, Сергей Безруков, Евгений Князев, Игорь Золотовицкий, Полина Кутепова и др.

Ряд событий был посвящен 150-летию великого режиссера Всеволода Мейерхольда. В рамках «Мастерской» состоялись лекции и мастер-классы Валерия Фокина, Владимира Кошевого, Вадима Щербакова, Нины Шалимовой и др. В СТД РФ состоялся Круглый стол «Наследие Мейерхольда в театральной практике и педагогике XXI века» с участием ведущих специалистов по творчеству режиссера, теоретиков и практиков театрального дела, а слушателями стали порядка 50 руководителей театров России, директоров и художественных руководителей.

Фестиваль ежегодно проводит театральные лаборатории, но Лаборатория национальной драматургии – организована впервые. Работа длилась почти год: с марта по декабрь. Выбирали наиболее интересные заявки из сотен пьес, приходивших со всей страны, эксперты проекта – Елена Покорская и Марина Тимашева. Они же работали с участниками очно на практическом семинаре в Москве. Занятия проходили в Библиотеке СТД в ноябре, во время фестиваля. Тема лаборатории: «Национальный эпос – мифы, герои, судьбы». Результатом стали 9 полноценных пьес, готовых к постановке.

Продолжается многолетний проект фестиваля «Библиотека Биеннале театрального искусства», под эгидой которого издаются книги о театре. В нынешнем году это книга, посвященная знаменитому спектаклю Вл.И. Немировича-Данченко «Братья Карамазовы», который определил магистральный путь режиссерского театра ХХ и начала ХХI века. Презентация книги «”Братья Карамазовы” на сцене Художественного театра», выпущенной издательством «Navona», состоялась в рамках книжной ярмарки non/fiction 8 декабря.

Арт-директор фестиваля «Уроки режиссуры», доктор искусствоведения, профессор Школы-студии МХАТ Ольга Егошина:

«Из 16 спектаклей конкурсной программы ни один не походил на другой. Как сформулировал один из членов жюри, молодой режиссер: «Это были не просто «Уроки режиссуры», – это была «Школа режиссуры»». Каждый из фестивальных спектаклей этого года создан Мастером, который строит свой уникальный Театр-Дом, Театр-Мир. Фестиваль – рамка, которую мы прикладываем к пространству театра и получаем картину театральной вселенной, – живой, головокружительной и, наверное, вечной».

Фестиваль проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.