Археологические находки в 2024 году в Москве

Орнаментированная рукоятка, муравленый изразец, перстень XII века… Число найденных предметов в этом году превысило 300 тысяч. Среди них немало украшений и предметов быта горожан прошлых веков.

В Москве завершился археологический сезон 2024 года. Он стал рекордным как по площади раскопок, так и по количеству сделанных специалистами находок.

«Сейчас археологам предстоит работа с находками в мастерских — изучение, камеральная обработка и реставрация. Только в 2024-м было отреставрировано около двух тысяч предметов. В государственную часть Музейного фонда Российской Федерации передано в три раза больше археологических находок, чем в прошлом году, — свыше 10 тысяч. А в целом за последние пять лет было передано более 47 тысяч артефактов», — отметил руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Как ранее сообщил Сергей Собянин, число обнаруженных древних предметов в этом году превысило 300 тысяч, в то время как в прошлом их было 211 тысяч. При этом более 13 тысяч — индивидуальные находки. Это в полтора раза больше, чем в 2023-м.

Значительное количество артефактов объясняется в том числе большой площадью проведения археологических раскопок в Москве — свыше 15,4 тысячи квадратных метров. Всего за последние 13 лет специалистам удалось отыскать в столице более 120 тысяч старинных предметов.

Среди обнаруженных во время раскопок артефактов есть немало украшений. В этом году по ним даже можно проследить эволюцию колец в период с XII по XVIII век.

Так называемый пластинчатый перстень, один из самых ранних, был распространен в XII–XIII веках. Основой для изготовления таких украшений служила тонкая кованая или литая пластина, которая в сечении имела форму вытянутого прямоугольника. Перстни-печатки XVII века отличает конструктивный элемент в виде щитка, выступающий над ободком, — с его помощью можно было оставить оттиск на воске или мастике. Изделия следующего столетия уже состояли из обруча, оправы и вставки. Щиток на них состоятельные горожане могли украсить полудрагоценными камнями, а москвичи с меньшим доходом — ограненными стеклами разных оттенков.

Среди находок много детских игрушек. В основном это свистульки, датируемые XVI веком. В их числе — белоглиняная расписная птичка (традиционная и излюбленная форма свистульки), лошадка, которая ассоциировалась с успехом и силой, баран с закрученными рогами. Есть там и красноглиняный мишка с уздечкой на морде — герой ярмарочных гуляний. Еще одна интересная находка — фигурка человечка с согнутыми руками, возможно, это лотошник, уличный разносчик товара.

Во все времена для покупки подарков нужны были деньги. И разумеется, монеты разного достоинства среди находок этого сезона тоже есть. В их числе — полушка 1734 года чеканки. На такую мелкую монетку в начале XVIII века можно было приобрести восьмушку фунта (чуть больше 50 граммов) говядины, около полфунта (204,5 грамма) блинов из гречневой муки или фунт (409 граммов) сельди.

Традиционно во время раскопок археологи находят много артефактов, связанных с приготовлением и подачей пищи. В этом году среди самых интересных была стеклянная фляга, изготовленная методом выдувания. Практически у каждого древнего народа был свой прототип современной фляжки, но делали их из глины, кожи и желудков животных. А стеклянные сосуды появились в XVIII веке. Аксессуар предназначался не для воды, а для хранения алкоголя.

Алексей Емельянов отметил среди находок сезона загадочную изящную вещицу — вероятно, рукоять какого-то дорогого инструмента. «По мнению специалистов, на ней изображена рыба, увитая растениями. Но в преддверии Нового года можно представить, что это змея, которая принесет нам удачу в 2025-м», — сказал он.

Другая любопытная находка — лицевой муравленый изразец. Они были широко распространены в XVII веке и получили название от свинцовой глазури травянистого цвета — муравы. На этом артефакте изображена корона: возможно, он был фрагментом облицовки печи в доме зажиточного москвича боярского рода.

Площадь археологических раскопок в столице увеличилась почти вдвое в сравнении с прошлым годом. Специалисты были заняты более чем на 200 объектах. Работы велись на улицах Можайский Вал, Орджоникидзе, Потешной, Тверской и Фридриха Энгельса, в Калошином, 4-м Крутицком и Потаповском переулках, а также на Тверском бульваре и на территории Краснопахорского района Троицкого административного округа. На 20 площадках — на улицах Никольской, Ильинке, Большой Татарской, Яузской, в Романовом, 3-м Обыденском, Крестовоздвиженском, Электрическом переулках, а также в Соймоновском проезде — они еще продолжаются.