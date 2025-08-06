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Новый трек рэпера Хаски прозвучал в фильме Романа Михайлова «Путешествие на солнце и обратно»

editor
By editor
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Скриншот фильма «Путушествие на Солнце и обратно». Предоставлено START
Скриншот фильма «Путушествие на солнце и обратно». Предоставлено START

Поклонники творчества рэпера Хаски продолжают обсуждать новый, пока неизданный и не получивший официального названия трек артиста, фрагмент которого преданные фанаты без труда идентифицировали в предыдущей серии фильма Романа Михайлова «Путешествие на солнце и обратно».

В настоящее время Хаски активно готовится к выпуску нового студийного альбома. Войдет ли фрагмент саундтрека «Путешествия на солнце и обратно» в него — остается лишь гадать, так как сам артист никак не комментируют список композиций долгожданной пластинки. Последний полноформатный релиз Хаски вышел ровно пять лет назад. Длительный перерыв сегодня только подогревает интерес поклонников к новому материалу, а безымянная композиция из пятой серии «Путешествия на солнце и обратно» воспринимается как предвестник грядущего релиза.

Кроме попадания в саундтрек проекта, Хаски также снялся в одной из сцен «Путешествия на солнце и обратно», органично вписавшись в визуальную эстетику сериала Романа Михайлова. Камео Хаски усилило идею синергии музыки и кино, когда артист становится активным участником художественного высказывания. Такое решение демонстрирует готовность музыканта к экспериментам и наглядно показывает, как звук может взаимодействовать с образом на экране.

«Сотрудничество с Хаски привносит в наши фильмы жизненность и особый ритм. Первый раз мы встретились на площадке в Индии на съемках “Жар-Птицы” и “Надо снимать фильмы о любви” в январе 2024 года. Он сыграл себя самого в обоих фильмах, а еще был снят клип на песню «Сколько стоят деньги». Эта песня целиком вошла в фильм «Жар-Птица». Мы всегда счастливы видеть Диму на площадке, и большая радость, когда в фильмах звучит его музыка», — комментирует участие артиста проекте продюсер Юлия Витязева.

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