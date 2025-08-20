VK: ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМИ?

В Музее-квартире А.Н. Толстого представлена выставка «Зазеркалье реальности»

Иллюстрации_А.Н. Толстой
Иллюстрация: А.Н. Толстой

Алексей Толстой – автор и многих мистических и фантастических произведений. Фантастика у него во многом пророческая, правда, оказалась. На суд зрительскому глазу представлены иллюстрации к произведениям «Гиперболоид инженера Гарина», «Аэлита», повестям другого классического мистика – Николая Гоголя, никуда без пушкинской «Пиковой Дамы», а также работы современного художника Александра (Шуры) Петрова.

И если русская классическая, советская, современная иллюстрация нам уже знакома (она театральна), то произведения Александра Петрова взглянуть очень любопытно. Они настолько же театральны, насколько и фантасмагоричны. Местом действия может быть и та же Венеция, другие европейские города, так похожие на Германию или Нидерланды. Это современный взгляд на Босха, его влияние. В картинах Петрова герои и любят, и страшатся своей любви, ибо она обволакивает своей непредсказуемостью. Здесь царствует непредсказуемость, сюрреалистическое восприятие действительности, одним словом – мистика.

Марина АБРАМОВА

