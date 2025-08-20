VK: ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМИ?

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойWWNEWSКузьма Сапрыкин станет «Ангелом» для Олеси Фаттаховой

Кузьма Сапрыкин станет «Ангелом» для Олеси Фаттаховой

editor
By editor
66
кузьма сапрыкин - сериал ангел
Фото © пресс-служба ТВ-3

В Минске стартовали съемки мистического детективного сериала «Ангел» для телеканала ТВ-3. Главные роли исполняют Олеся Фаттахова и Кузьма Сапрыкин, а режиссерское кресло заняла Валентина Власова («Омут»), работавшая над сценарием проекта. Производством проекта занимается кинокомпания «Вечерний сеанс».

По сюжету следователь Рита нехотя выезжает на вызов: на трассе обнаружен труп мужчины без документов и одежды. Однако на месте событий «погибший» резко приходит в себя и утверждает, что он ангел, посланный с небес для спасения человеческих душ… Серафим, или просто Фима, увязывается за Ритой и странным образом начинает помогать девушке в расследованиях, всегда оказываясь в нужное время в нужном месте. Хотя Рита совершенно не верит в его неземное происхождение, реального объяснения происходящему у нее нет. Кроме того, со временем странная парочка все больше сближается друг с другом…

Валентина Власова, режиссер и автор сценария: «Мне всегда было интересно исследовать, как меняется человек, столкнувшись с чем-то, что не вписывается в привычную картину мира. В “Ангеле” меня вдохновила возможность свести вместе двух абсолютно разных героев: рационального следователя и персонажа, который утверждает, что он ангел. Это не только история о расследованиях, но и о доверии, вере и поиске смысла в самых неожиданных вещах. За внешней мистикой здесь скрыта очень человеческая, живая история о том, что настоящие перемены часто случаются там, где мы их совсем не ждём. О том, что не существует безвыходных ситуаций, а источник чуда — сам человек».

Олеся Фаттахова, исполнительница главной роли: «Между мной и моей героиней много параллелей — это очень помогало. Здесь есть моя личная детская боль: мой отец погиб, врезавшись в дерево на машине, когда мне было пять. У Риты таким образом погиб муж. Я во многом похожа на Риту: логическое мышление — наш главный рабочий орган. Расследования для нее — это возможность убежать от своих переживаний и воспоминаний о погибшем муже. Соломинка, удерживающая от добровольного ухода из жизни. Более того, в нашем сериале у героев много эмоциональных и неожиданных поворотов. Наш режиссер придумала концепцию, где в кадре очень много воды — озера, реки, бассейны, дожди… Невероятная красота! Сама история — просто бомба: расследования, мистика, мелодрама — всё в одном флаконе».

Предыдущая статья
Мотопробегом представителей «Культурных столиц» России и Республики Беларусь отметили 80-летие Великой Победы
Следующая статья
В Музее-квартире А.Н. Толстого представлена выставка «Зазеркалье реальности»

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru