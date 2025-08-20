Кузьма Сапрыкин станет «Ангелом» для Олеси Фаттаховой

В Минске стартовали съемки мистического детективного сериала «Ангел» для телеканала ТВ-3. Главные роли исполняют Олеся Фаттахова и Кузьма Сапрыкин, а режиссерское кресло заняла Валентина Власова («Омут»), работавшая над сценарием проекта. Производством проекта занимается кинокомпания «Вечерний сеанс».

По сюжету следователь Рита нехотя выезжает на вызов: на трассе обнаружен труп мужчины без документов и одежды. Однако на месте событий «погибший» резко приходит в себя и утверждает, что он ангел, посланный с небес для спасения человеческих душ… Серафим, или просто Фима, увязывается за Ритой и странным образом начинает помогать девушке в расследованиях, всегда оказываясь в нужное время в нужном месте. Хотя Рита совершенно не верит в его неземное происхождение, реального объяснения происходящему у нее нет. Кроме того, со временем странная парочка все больше сближается друг с другом…

Валентина Власова, режиссер и автор сценария: «Мне всегда было интересно исследовать, как меняется человек, столкнувшись с чем-то, что не вписывается в привычную картину мира. В “Ангеле” меня вдохновила возможность свести вместе двух абсолютно разных героев: рационального следователя и персонажа, который утверждает, что он ангел. Это не только история о расследованиях, но и о доверии, вере и поиске смысла в самых неожиданных вещах. За внешней мистикой здесь скрыта очень человеческая, живая история о том, что настоящие перемены часто случаются там, где мы их совсем не ждём. О том, что не существует безвыходных ситуаций, а источник чуда — сам человек».

Олеся Фаттахова, исполнительница главной роли: «Между мной и моей героиней много параллелей — это очень помогало. Здесь есть моя личная детская боль: мой отец погиб, врезавшись в дерево на машине, когда мне было пять. У Риты таким образом погиб муж. Я во многом похожа на Риту: логическое мышление — наш главный рабочий орган. Расследования для нее — это возможность убежать от своих переживаний и воспоминаний о погибшем муже. Соломинка, удерживающая от добровольного ухода из жизни. Более того, в нашем сериале у героев много эмоциональных и неожиданных поворотов. Наш режиссер придумала концепцию, где в кадре очень много воды — озера, реки, бассейны, дожди… Невероятная красота! Сама история — просто бомба: расследования, мистика, мелодрама — всё в одном флаконе».