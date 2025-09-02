VK: ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМИ?

В Музее МХАТ представили выставку «Играть! Антракт!»

Мольер, Н.П. Ульянов. Костюм д'Орсиньи. Предоставлено пресс-службой Музея МХАТ
Мольер, Н.П. Ульянов. Костюм д'Орсиньи. Предоставлено пресс-службой Музея МХАТ

Музей МХАТ открыл выставку «Играть! Антракт!» в Зелёном фойе, посвященную самой театральной из пьес Михаила Булгакова – «Кабале святош».

Пьесе о Мольере, которая была сочинена автором специально для Художественного театра, пьесе с непростой судьбой, ведь первый спектакль по ней во МХАТе репетировался несколько лет, а снят был в 1936 году после семи представлений. Этот запрет стал большим ударом для Булгакова: Михаил Афанасьевич вскоре покинул Художественный театр, автором которого он являлся и где также служил ассистентом режиссёра.

В дальнейшем «Кабала святош» появилась в афише Художественного театра только в 1988 году. Режиссёр Адольф Шапиро и художник Андрис Фрейбергс расположили на мхатовской сцене множество чемоданов и кофров, создав тем самым ощущение бесприютности, неустроенности, а Мольер в исполнении Олега Ефремова произносил текст своего героя с таким глубоким пониманием его трагедии, словно это были его собственные слова. Людовиком был Иннокентий Смоктуновский; как писали в энциклопедии «Московский Художественный театр. Сто лет» Анатолий Смелянский и Инна Соловьева, «внутренний нерв спектакля держался дуэтом актёра и короля, двух великих комедиантов».

Уже после ухода из жизни Ефремова, в 2001-м, вышла ещё одна версия «Кабалы святош» в постановке Адольфа Шапиро. Мольера в ней играл новый худрук Художественного театра – Олег Табаков (в спектакле 1988 года он выходил в роли Бутона). Ключевой здесь стала тема театра (художником выступил Юрий Хариков), а также тема отношений Мольера со своим окружением, любви, предательства и прощения.

Выставка «Играть! Антракт!» приурочена к премьере новой постановки «Кабалы святош», которой 4 сентября МХТ имени А.П. Чехова открывает свой 128-й сезон. В главной роли в спектакле Юрия Квятковского снова выходит худрук – Константин Хабенский. Выставка в Зелёном фойе погрузит посетителей в мир театрального закулисья, с его манящей таинственностью и художественным беспорядком. Сквозной станет тема масок, которые присутствовали в постановках пьесы Михаила Булгакова во МХАТе.

«Почему мы решили превратить выставочное пространство в театральное? Как сказано у Шекспира, «весь  мир – театр, в нём женщины, мужчины – все актёры, у них свои есть выходы, уходы, и каждый не одну играет роль”. В театре жизнь часто воспринимается как игра, а театр становится жизнью. Только, правда, в театре бывают антракты, а в жизни – нет. Приходится беспрерывно играть от начала до самого конца и по ходу действия примерять маски разных персонажей. Надевают свои маски и герои Михаила Булгакова, причём иногда кажется, что эти маски прирастают к их лицам, так что персонаж забывает, где заканчивается игра и начинается он сам. Об этой двойственности театра нам и хотелось поговорить», – говорит директор Музея МХАТ Павел Ващилин.

На экспозиции можно будет увидеть эскизы художников Петра Вильямса, Андриса Фрейбергса, Юрия Харикова, Николая Симонова, Игоря Чапурина (последние двое – создатели сценографии и костюмов к премьере нового сезона). А также – сценические костюмы, реквизит. В отдельной витрине будут выставлены личные вещи Михаила Булгакова и его посмертная маска из фондов Музея МХАТ.

