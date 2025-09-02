VK: ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМИ?

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Телебашня в Иркутске включила новую подсветку в День знаний

иркутск - телебашня
Фото © пресс-служба администрации Иркутска

1 сентября в Иркутске торжественно включили новую архитектурно-художественную подсветку телебашни. Символическую кнопку запуска нажали губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, мэр Иркутска Руслан Болотов и директор филиала РТРС «Иркутский ОРТПЦ» Александр Сгребный. Игорь Кобзев рассказал, что подсветка появилась в год 70-летия с принятия решения о строительстве телебашни.

180-метровый объект связи украсили 8500 светильников, 12 прожекторов и медиафасад на уровне 72-88 метров, на который можно выводить надписи, изображения, видеоролики. Подсветка стала подарком РТРС жителям и гостям региона.

На медиафасаде башни показали российский триколор, флаги и гербы региона и города, поздравление с Днём знаний, надпись «Это наше. Это работает!» и другие яркие визуальные сцены.

Александр Сгребный отметил, что система управления иллюминацией реализована полностью на отечественном программном обеспечении.

Телебашня РТРС транслирует 20 цифровых телеканалов и шесть FM-радиостанций с охватом почти 750 тысяч человек.

