Выставка «Пётр Оссовский. Без границ, вне времени» открылась  в МВК РАХ

Российская академия художеств представляет выставку, приуроченную к 100-летию со дня рождения народного художника СССР и академика РАХ Петра Павловича Оссовского (1925-2015). Уникальная экспозиция продемонстрирует более ста графических произведений из собрания семьи художника, созданных с 1940-х по 2000-е годы. Это ранние школьные работы военного и послевоенного времени, зарисовки из творческих поездок по СССР, Италии, Кубе, Мексике и Восточной Европе, пастели и акварели, а также подготовительные этюды к знаменитым живописным циклам «Озарённые светом Победы», «Матери», «Рубежи жизни Родины» и «Псковской трилогии».

Название выставки «Без границ, вне времени» отражает главную идею проекта: показать широту интересов и взглядов мастера, его пластический язык, который преодолевает рамки эпох, географических расстояний и творческих условностей. Его рисунок — это чистая, безграничная энергия, динамика, искренность и глубокое философское осмысление жизни, актуальное в любую эпоху. Проект покажет, как менялась манера автора, как крепчало его мастерство и увереннее становилась рука, а сам рисунок освобождался от лишних деталей, но всегда неизменной оставалась глубина проникновения в образ и умение поймать момент.

Один из основоположников «сурового стиля» в искусстве, Пётр Оссовский является крупнейшим художником России второй половины XX века. Первые же его работы, показанные в Москве на молодёжных выставках 50-х годов — «У переезда», «Московские окраины», «Районный центр» и др. — были неожиданны и по выбору мотива, и по свежести художественного решения. Уже в них появились те черты, которые стали характерны для «шестидесятников» — лаконичность и внимание к жизни простых людей без украшательства и пафоса.

В 1960 году живописец создаёт картину «Три поколения» — одно из полотен, определивших появление «сурового стиля» в нашем искусстве. В 1962 -1964-х годах он пишет циклы «Куба» и «Мексика», в 1965 году — «Люди Сибири» с её строителями и могучей техникой, а в 1970 году рождается масштабный монументальный цикл «Рубежи жизни Родины». Затем художник со всей энергией и неистовостью погружается в мир славянский – Чехия, Словакия, Болгария, Польша и, наконец, серия «На земле древнего Пскова» — величественное сказание о нашем времени и его людях. «Кремлеада» Оссовского, за которую он был удостоен Государственной премии СССР, созданная в восьмидесятых годах — это раздумья художника о бурных событиях, свидетелем и участником которых был Московский Кремль. Интерес к истории России побуждает мастера к созданию композиций, посвящённых судьбе России в XX веке — это триптих «Озарённые светом Победы», посвящённый 600-летию Куликовской битвы (1980), триптих «Баллада о Революции» (1986), полиптихи «Русские матери» (2006) и «История Красной державы (2006) — переосмысленный художником его же цикл «Рубежи жизни Родины» 70-х годов.

Источником творческого вдохновения Петра Петровича более полувека была Псковская земля. Символикой и глубоким внутренним содержанием насыщены произведения, созданные им в этот период и занимающие особое место в его творческом наследии. Знаменитая «Псковская трилогия»: «Псковские кузнецы», «Рыбаки псковского озера», «Сыновья», созданная мастером в конце 1960-х годов, находится в собрании Государственной Третьяковской галереи. В 2007 году более сорока полотен были переданы художником в дар Псковскому музею-заповеднику, где на протяжении десятилетия была открыта картинная галерея Петра Оссовского «Псковские мотивы». В том же году автор передал свои произведения в дар Пушкинскому музею-заповеднику, которые стали частью постоянно действующей экспозиции картинной галереи. В 2012 году в Изборске открылась уникальная постоянная экспозиция «Изборская палата Русской словесности и Православной веры», созданная художником в честь празднования 1150-летия Изборска. Пётр Оссовский выполнил для Изборской палаты росписи, которые, как он сам говорил: «…стали достойным завершением моей многолетней художественной жизни на исторической псковской земле, напоённой глубокой истинной красотой и суровым былинным величием».

«Найдя свой Дом, свою духовную Родину на Псковщине, я трудился денно и нощно, стараясь выразить свое глубокое уважение и любовь к нему. Столь серьезный творческий труд дарил мне бесконечные сомнения и маленькие радости успеха, делающие меня уверенным в своих силах. Я принял с благодарностью то, что определила мне судьба и моим ответом на ее благосклонность стали картины, портреты и пейзажи о людях этой земли, о вдохновенных пушкинских мечтах, о некогда могучем городе-воине Пскове… Над землей древнего Пскова вечно витает дух великого искусства – древних строителей, иконописцев и подвигов русских ратных людей, помогавший мне глубже осознать существо изображаемого… Благодаря Пскову и его людям ко мне пришло особенное понимание русских традиций и культуры» — отмечал живописец.

Пётр Оссовский не бытописатель, он не иллюстрирует жизнь, а создаёт образы — символы своей эпохи, её узловые исторические моменты. Выставка «Без границ, вне времени» позволяет философски ёмко и зрительно наглядно прикоснуться к осмыслению пути России и её духовной сущности.

Текст составлен на основе статьи искусствоведа Веры Оссовской