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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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В Музее нонконформизма открылась вторая часть выставочного проекта, посвященного Марлену Шпиндлеру

editor
By editor
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марлен шпиндлер живопись

В Музее нонконформизма / Галерее Надежды Брыкиной открылась вторая часть выставочного проекта, посвященного Марлену Шпиндлеру. Новая глава проекта продолжает знакомить зрителя с творчеством этого неповторимого автора.

Марлен Шпиндлер следовал собственным принципам в искусстве, отвергнув соцреализм и не примкнув ни к одному подпольному течению. Поэтому долгое время имя этого великого русского художника второй половины ХХ века не имело никаких шансов на то, чтобы стать широко известным.

Вторая часть уделяет особое внимание пейзажам Марлена Шпиндлера.

Занимаясь абстракцией, исследуя границы и возможности чистого жеста, Марлен Шпиндлер одновременно с редким постоянством всю свою жизнь писал пейзажи столь любимой художником российской глубинки.

Неяркая природа, влажно-серый и сумрачный воздух, церковь на пригорке — в мотивах и самом лексическом строе этих образов художник обнаруживает органическую связь с глубинной русской традицией, идущей от XIX века. Вместе с тем взволнованная экспрессионистичность живописи, драматические перепады ритма и насыщенность красочного строя укореняют их в своём времени — времени авангардных опытов и авангардных искушений.

Яркий представитель искусства советского андеграунда, Марлен Шпиндлер родился в 1931 году. Его детство прошло в Самарканде и Ташкенте. Перед Великой Отечественной войной семья переехала в Подмосковье, но детские воспоминания о Средней Азии навсегда остались источником вдохновения для художника.

Не менее важную роль в творчестве мастера сыграли памятники русской православной культуры: архитектура, иконопись и фрески.

«Странствия по древней земле» – так называется эта часть выставочного проекта. В экспозиции представлено около 70 работ, включая пейзажи, абстракции и рисунки. На выставке можно увидеть пейзажи Марлена Шпиндлер, написанные им во время поездок к памятникам древнерусской культуры.

Особо важными для художника были поездки в Ферапонтово к фрескам Дионисия. Вдохновленный тончайшим мастерством великих иконописцев, Марлен Шпиндлер, следуя их традициям, собирал камни для изготовления своих красок. Художник часто работал темперными красками, собственного изготовления, а вместо холста использовал мешковину. Неудивительно, что эти работы с живой и дышащей фактурой порой напоминают фрески древнерусских мастеров.

В этих местах художник находил единение и гармонию. Уезжая подальше от Москвы и наслаждаясь деревенским спокойствием, Марлен Шпиндлер жил пейзажем, растворяясь в работе: «Пейзаж, как человек, с ним можно разговаривать, влюбляться в него… Поцеловать нельзя».
Для мастера эти путешествия были самым большим счастьем, и до конца дней он стремился к тем местам, даже когда его здоровье было подорвано инсультом.

«Путь лежит к Владимирским землям, художник снова увидит исхоженные когда-то тропинки и ставшие родными старинные города: Владимир, Суздаль, Ковров… Стараясь не обращать внимания на сложности перемещения, на пронизывающую боль в спине и онемевшую ногу, Марлен жадно вглядывался в мелькающие по сторонам поля, перелески, деревеньки… Вот они, его любимые ивы у воды, луга с коровами, березы — родная природа, русский дух, источник творческой энергии и самый веский аргумент в пользу того, что жизнь прекрасна», – вспоминает эти поездки куратор и близкий друг художника Надя Брыкина.

марлен шпиндлер - художник нонконформист

Всю свою жизнь художника тянуло к тем местам. В древних фресках он находил вдохновение для своих работ. Своим учителем Марлен Шпиндлер считал Андрея Рублёва.

«Я учился здесь. С утра никто не мешал, ходили в храм, смотрели замечательные фрески. Я брал от всего сердца, что мне надо было», — вспоминает Марлен Шпиндлер свои походы к Успенскому собору, где он изучал фрески Андрея Рублёва.

Именно поездки к древним местам сформировали уникальный стиль Марлена Шпиндлера — сочетание традиций и абстрактного экспрессионизма, которое позволило мастеру создать уникальные произведения, сопоставимые по силе воздействия с творениями великих художников XX века.

На выставке зрители увидят пейзажи Марлена Шпиндлера и его абстрактные картины. Это поможет проследить творческий путь художника — от пейзажей к абстракциям.

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