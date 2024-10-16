«Ходячий замок» Миядзаки выйдет в прокат к 20-летию с момента своей премьеры

«Ходячий замок» — это признание в любви европейской культуре от легендарного японского сказочника, и одновременно самый антивоенный фильм Хаяо Миядзаки. Премьера «Ходячего замка» состоялась в Венеции, где он стал первым в истории аниме, открывавшим международный кинофестиваль. Также фильм был номинирован на премию «Оскар» (2006) за «лучший анимационный полнометражный фильм». Также до выхода «Мальчика и птицы» в мировой прокат «Ходячий замок» был самым кассовым фильмом Миядзаки.

Место действия картины — альтернативный мир Европы конца XIX века. Миядзаки создал его под впечатлением от посещения европейских городов: в 2001 году во время продвижения фильма «Унесенные призраками» во Франции режиссер побывал в области Эльзас. Также Миядзаки отметил французские города Кольмар и Эгисхайм с их мощеными, узкими улочками, а образ европейской рождественской ярмарки особенно вдохновил его.