В Музее Победы Эдгард Запашный рассказал о своей профессии юным москвичам

8 августа в Музее Победы народный артист России, директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный провел встречу с участниками детского клуба «Лето Побед». Известный дрессировщик хищных животных поделился особенностями профессии с юными

москвичами, показал кадры из семейного архива и с цирковой арены.

«Первое, чему я рад, это месту, где мы находимся — Музею Победы, оно является особым, и я рад, что сюда приходят дети. Поговорив со мной о карьере в цирке, они пошли дальше знакомиться с историей нашей страны», — рассказал Эдгард Запашный.

На встрече артист рассказал об известной цирковой династии Запашных, о закулисье цирка и характере цирковых животных, об особенностях гастролей. Ребята лично пообщались с Эдгардом Вальтеровичем и задали интересующие вопросы про его карьеру в цирке и планы на будущее. Артист поделился с детьми секретами успешного выступления перед публикой и пожелал успехов на пути к заветным целям.

«В возрасте 6-7 лет я уже думал, каким я буду взрослым человеком, чего я хочу добиться в жизни. В 12 лет мы с братом уже стали артистами, получили свою первую зарплату. И по цирковым меркам 12 лет — это даже много. Многие дети у нас в цирке начинают карьеру гораздо раньше. Мы с братом всегда ставили цель стать не менее известным, чем наш отец, Вальтер Запашный, и добиться серьезных результатов в цирковом искусстве», — подчеркнул Эдгард Запашный.

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