В Санкт-Петербурге начались съемки остросюжетной шпионской драмы «Берлинская жара» о роли советской разведки и науки в создании ядерного щита страны. Производством сериала занимается кинокомпания «Монументал вижн» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Консультанты-партнеры проекта – НИЦ «Курчатовский институт» и ГК «Росатом».

Восьмисерийный серил по одноименному роману Дмитрия Полякова-Катина расскажет о борьбе разведок за информацию об урановой программе нацистской Германии, а также о работе советских физиков в переломный момент Великой Отечественной войны. В ролях – Гела Месхи, Алексей Филимонов, Кирилл Кяро, Анна Пескова, Егор Бероев, Андрей Мерзликин, Виталий Кищенко. Режиссер – Евгений Лаврентьев. Проект выйдет на платформах в 2024 году.

Съемки сериала будут разворачиваться на улицах северной столицы, где съемочной группе удалось воссоздать Берлин 1940-х.

«История создания атомной бомбы до сих пор окружена ореолом секретности. «Берлинская жара» открывает неизвестные страницы в истории создания «ядерного щита» Советского Союза. Проект не только рассказывает о работе наших ученых и нашей разведки в самом кратере нацизма в Берлине, но также ставит серьезные вопросы человечности, мужества, патриотичности и, конечно же, подлинной любви. Наш проект – это, в определенной степени, спин-офф культового сериала «17 мгновений весны», и все события в нем как будто происходят в то же время и в том же месте, и кажется, что наши герои могут встретиться на улочках Берлина со Штирлицем, пастором Шлагом или другими героями всенародно любимого сериала. По духу мы создадим современное, зрелищное и захватывающее кино», – поделился Дмитрий Пристансков, продюсер сериала.

По сюжету летом 1943 года советскому руководству становится известно о достижениях немецких физиков по созданию атомной бомбы. Задание завладеть секретной информацией о создании нового вида оружия, способного изменить ход войны, получает советский агент, действующий под прикрытием, Франс Хартман (Гела Месхи). Начинается сложная многоходовая операция. Хартман вовлекает в нее шефа немецкой разведки Вальтера Шелленберга (Алексей Филимонов), в поле зрения которого находится немецкий научный гений Вернер Гейзенберг (Кирилл Кяро). В действие вступает также гестапо и приставляет к Хартману «сотрудницу германского МИДа» Дори (Анна Пескова). В это же время в Москве под руководством талантливого физика Игоря Курчатова (Егор Бероев) активизируется работа по советскому атомному проекту. Чтобы победить врага и нейтрализовать ядерный шантаж союзников, предстоит сделать невозможное – в кратчайшие сроки от фундаментальных исследований «шагнуть в практику».

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