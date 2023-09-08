В Музее Победы открылась фотовыставка о Москве

Фотовыставка «Этот город наш с тобою» открылась 7 сентября в Музее Победы к 876-летию Москвы. В экспозицию вошло более 50 фотографий, сделанных корреспондентами ТАСС.

«Сегодня мы открываем выставку, которая вряд ли характерна для Музея Победы, потому что эта выставка не о войне. Эта выставка о Москве, любимой нашей с вами столице. В преддверии Дня города открывается замечательная экспозиция. Я уверен, что и гости столицы, и москвичи в эти праздничные дни получат настоящее удовольствие, глядя, как изменилась за последние почти 100 лет наша любимая Москва», - рассказал генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов.

Экспозиция показывает Москву начиная с 1930-х годов до наших дней. Композиционным ядром выставки стала река Москва.

Среди экспонатов есть снимки, которые впервые представили публике. К примеру, полуразрушенное здание Храма Христа Спасителя, которое запечатлел фотокорреспондент ТАСС Николай Кубеев. Гости экспозиции увидят и бассейн «Москва», который построили в начале 1960-х годов на месте храма, а также речные вокзалы, набережные, водный транспорт столицы и другие исторические кадры.

«Интересно то, как подана современная Москва, какая она получилась на этих фотоснимках - яркая, привлекательная. Я думаю, что эта выставка будет интересна и с точки зрения историографии, и с точки зрения воспитания патриотизма, любви к главному городу нашей страны, который процветает день ото дня», - подчеркнул директор Музея Победы Александр Школьник.

Выставка будет работать в Музее Победы до 8 октября.

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