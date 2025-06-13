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Домой366INFO.RUАртМосковия готовит собственный сборник рассказов о компьютерных играх

АртМосковия готовит собственный сборник рассказов о компьютерных играх

editor
By editor
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кровь пот и пиксели

«Кровь, пот и пиксели» – так называется первый рассказ, посвященный индустрии компьютерных игр и профессиональным игрокам – киберспортсменам.

Сюжет прост.

Ты садишься перед монитором, перед тобой клавиатура и «мышь»… Несколько беглых движений по клавишам и начинается погружение в мир игры. С этой минуты реальный мир для тебя перестаёт существовать. Но, что происходит, когда виртуальная реальность становится материальной?

Об этом можно узнать, прочитав небольшое литературное произведение за авторством коллективного разума редакции СМИ АртМосковия на ЛитРес и на сайте СМИ в рубрике «Библиотека АртМосковия: Стихи и Проза».

В рассказ вошло 7 иллюстраций подготовленных нашими художниками, работающими в направлении digital-арт.

– «Кровь, пот и пиксели» положил начало сборнику рассказов, о компьютерных играх, виртуальной реальности, психологии игроков, погружении в иные миры, в иную реальность, – говорит соавтор, главный редактор АртМосковии Ольга Неснова. – На сегодняшний день написано два рассказано. Вторая история охватывает такой популярный жанр, как гонки. По нашему замыслу мы планируем написать 12-15 рассказов на эту тему. И, если кто-то из кинематографистов проявит интерес для создания серии новелл – короткометражных фильмов на эту тему, мы только будем рады сотрудничеству.

Название второго рассказа, который войдет в сборник «Что там, за поворотом экрана». Его сюжет посвящен любителям гоночных игр. Будет опубликован после выхода сборника.

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