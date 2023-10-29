В Италии завершился Фестиваль российской культуры «Маяк искусств», который проходил в рамках ежегодного традиционного проекта Центра кинофестивалей и международных программ «Культурная миссия в Италии». В рамках третьего этапа культурной миссии мероприятия состоялись в Генуе (область Лигурия) при участии Оратории Сан Филиппо Нери и при поддержке Генерального Консульства Российской Федерации в Генуе.

Организаторы проекта: Министерство культуры Российской Федерации, Центр кинофестивалей и международных программ, Российско-итальянский Форум-диалог по линии гражданских обществ, Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского, Императорский фарфоровый завод. Официальным спонсором фестиваля выступила промышленная группа «КОНАР».

Мероприятия фестиваля с большим успехом прошли в Оратории Сан Филиппо Нери в Генуе и на площадке Генерального Консульства Российской Федерации в Генуе. В программе была представлена выставка «Русский авангард», которая включала в себя коллекцию фарфоровых изделий Императорского фарфорового завода (ИФЗ) – воссозданные реплики, выполненные по лучшим образцам агитфарфора 20-х гг. прошлого столетия. Также в рамках выставки экспонировалась коллекция выполненных на шелке авторских работ российской художницы, сценографа, графика и художника по костюмам Анны Нежной, посвященная советскому авангарду и 150-летию со дня рождения великого композитора С.В. Рахманинова. «В проекте-посвящении я соединила разные жанры, такие как авторская театральная сценография, костюм и дизайн декоративных панно на шелке в обрамлении статей эссе, вдохновлённых жизнью и творчеством великих русских и итальянских музыкантов», - рассказывает Анна Нежная, художник, дизайнер, исследователь наследия антрепризы «Русские сезоны» и европейского авангарда первой половины ХХ века, кавалер ордена С.П. Дягилева за вклад в продвижение русской культуры и развитие двусторонних российско-итальянских отношений в области культуры.

В концертной программе проекта, посвященной Сергею Рахманинову и Никколо Паганини, приняли участие лауреаты всероссийских и международных конкурсов Дарья Клименко (меццо-сопрано), Илья Хардиков (тенор), Сергей Семенов (фортепиано) и Екатерина Щадилова (скрипка), которые исполнили лучшие произведения великих композиторов.

Мирко Преатони, со-продюсер проекта:

– Проект «Культурная миссия в Италии» вот уже почти 20 лет проходит в Италии и в этом году запланирован к проведению в ряде городов, в том числе в Милане, Неаполе, Риме, Бари. Проект такого масштаба может состояться, в первую очередь, благодаря акту доброй воли и твердого и незыблемого намерения продолжать работать на культурном направлении, с тем чтобы поддерживать двусторонний диалог и взаимопонимание между гражданскими обществами наших двух стран. В связи с чем я бы хотел выразить глубочайшую признательность президенту Центра кинофестивалей и международных программ Татьяне Шумовой, а также всем тем, кто способствовал реализации этого проекта как с итальянской, так и российской стороны».

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