Эрмитаж при поддержке ВТБ презентовал «Салоны» Дидро»

Государственный Эрмитаж представляет масштабную экспозицию «Салоны» Дидро. Выставки современного искусства в Париже XVIII века». Она организована при поддержке ВТБ и проходит в Николаевском зале Зимнего дворца.

«Выставка предсталяет посетителям панораму французского искусства XVIII века – от зарождавшегося стиля рококо до неоклассицизма. Проект позволяет зрителю лучше ознакомиться с искусством эпохи Просвещения и по-новому взглянуть на историческую ретроспективу этого периода», – говорит старший вице-президент ВТБ Наталья Кочнева.

Совместный проект Государственного Эрмитажа и Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина знакомит с выставками французской Королевской академии живописи и скульптуры и их критическими обзорами, сделанными знаменитым философом и мыслителем эпохи Просвещения Дени Дидро. Обзоры парижских выставок современного искусства Дидро стали незаменимым источником для понимания искусства XVIII столетия.

«Оказалось, как того и следовало ожидать, полноценный рассказ о парижских Салонах удалось построить на материале только российских коллекций французского искусства. Причина этого – сам Дидро, бывший советником и помощником Екатерины Великой в собирании Эрмитажа. Так что всякая выставка о Дидро – об Эрмитаже тоже», – рассказывает генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Представленные в Николаевском зале Зимнего дворца произведения искусства погружают зрителя в атмосферу парижских Салонов XVIII века. Экспонаты выставки раскрывают важнейшие страницы их «биографии» – начиная с предыстории появления Салонов вплоть до XIX столетия. Экспозиция включает более 200 произведений, среди которых картины и рисунки прославленных художников, гравюры, медали, предметы декоративно-прикладного искусств, книги и рукописи Дидро и его современников. Программу выставки дополняет научный каталог, подготовленный крупнейшими специалистами по французскому искусству XVIII столетия, искусствоведами и историками, научными сотрудниками и хранителями музеев.

Выставок, столь широко представляющих зрителю французское искусство XVIII столетия, не было в России со времен выставки «Россия – Франция. Век Просвещения» (1987). В состав новой экспозиции вошли произведения из собраний Эрмитажа и Музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, а также Русского музея, Исторического музея, музеев-заповедников «Архангельское», «Павловск», «Останкино и Кусково», Тверской картинной галереи и Угличского историко-архитектурного и художественного музея, Художественного музея Ярославля, Новосибирского государственного художественного музея и Национального художественного музея Республики Беларусь (Минск). Значительный историкодокументальный материал, отражающий атмосферу века Просвещения, предоставлен Российским государственным архивом древних актов (Москва) и Российской национальной библиотекой (Санкт-Петербург).

ВТБ традиционно поддерживает проекты ключевых российских учреждений культуры, объекты национального наследия, коллективы и исполнителей федерального уровня, а также важнейшие каналы распространения культурных ценностей (кинопроизводство, телевидение) в интересах национального проекта «Культура».