В Музее Востока поделились выставочными планами на 2024 год

Книжное искусство Ирана, ткани и вышивки Индии, юбилей Рериха, узорное ткачество народов Крыма, японская ксилография, искусство дальневосточных регионов России, восточная коллекция одного из братьев Щукиных, Петра, и китайское ремесло – в фокусе внимания нового выставочного года Государственного музея Востока.

В 2024 году Музей представит около двух десятков выставок, проведет несколько гостевых проектов и внесет свой вклад в выставочные проекты других ведущих музеев страны.

Выставочный год откроют «Отблески радости» – масштабная выставка индийских тканей и вышивок. Зритель познакомится с творениями лучших ткачей и вышивальщиков из разных штатов Индии, предоставленных Индийским советом по культурным связям, а также с уникальными национальными вышивками XIX–XX вв. из собрания Музея.

Летом посетители смогут увидеть «Образы Африки» из собрания Этнографического музея Казанского университета. Это одна из старейших в России коллекций африканского искусства и ремесла, начавшая формироваться еще в конце XIX – начале XX веков.



Существенным станет вклад Музея Востока в празднование 150-летнего юбилея художника, путешественника, философа и общественного деятеля Николая Рериха. Выставка «Миры Майтреи» откроется в день его рождения – 9 октября – в экспозиции Музея Рерихов на ВДНХ.

Основной темой станет образ Майтреи – Будды грядущего мирового порядка, почитаемого во всех буддийских традициях. Культ Майтреи сформировал совокупность мифологических, религиозных и философских представлений, которые нашли отражение в живописном и литературном наследии художника.

Две большие выставки работ Николая Рериха из фондов ГМВ будут представлены в Барнауле и Таганроге, а в выставочных залах Главного штаба Государственного Эрмитажа в октябре 2024 – марте 2025 года планируется проведение выставки «Твердыня пламенная» – масштабный проект, реализуемый Музеем вместе с Эрмитажем, Санкт-Петербургским государственным музеем-институтом семьи Рерихов, Государственным Русским музеем и другими культурными институциями страны.

Осенью будет представлен «Восточный музей Петра Щукина». На начальном этапе своей собирательской деятельности Петр Иванович обратил взгляд на восток. Эта часть его коллекции и будет продемонстрирована на выставке. Сюда войдут шедевры турецкого и иранского текстильного производства, индийской миниатюры. Экспозицию дополнят архивные материалы, раскрывающие историю формирования и изучения собрания самим коллекционером.

Завершит выставочный год выставка в честь 75-летия образования Китайской Народной Республики в рамках перекрёстного года культуры России и КНР – «Пусть расцветают все цветы» (декабрь 2024 – март 2025 гг.) Зрители увидят произведения, в которых наиболее ярко выражено все многообразие художественной жизни страны за три четверти века. Это, прежде всего, свитки, гравюра, произведения лакового и эмальерного искусства, вышивки и ткачество, изделия из слоновой кости и резного камня.