В музее-заповеднике «Коломенское» представлена выставка «Тайна идущего времени»

солнечные часы

В небольших залах расположена внушительная экспозиция не только часов, но и предметов, связанных с культурой изобретения механизма времени. Живопись и фотографии дополняют историю возникновения и развития часовых фирм Англии, Германии, Швейцарии и, конечно, России (СССР).

Как известно, часы бывают разными: песочными, солнечными, напольными, каминными. На выставке можно увидеть и изображения башенных часов XVIII века Передних дворов Государева двора. Обратиться можно и к дорожным часам, которые сопровождали моряков в их дальних странствиях. Отдельного внимания заслуживают и часы ХХ века, связанные с Победой в Великой Отечественной войне и полётом Юрия Гагарина в космос (предоставлены музеем космонавтики). Живопись из музея В.А. Тропинина – бытописание на фоне часов. Механизм боя часов связан с шипами на музыкальных шкатулках – посетителям предлагают послушать мазурки, польки и старинные вальсы.

каминные часы

Важно отметить и цитаты, органично вплетённые в ткань экспозиции. Слова из Библии, высказывания учёных и философов мирового уровня помогают понять загадку не только и не столько часов, сколько времени. Его никогда не бывает много. Данная выставка – ещё одна возможность неспешно подумать о быстроте проходящего времени.

Марина АБРАМОВА,
Фото © Сергей КОРОТКЕВИЧ

БТМ представил выставку «Волшебник императорских театров Александр Головин» в столице Болгарии 

