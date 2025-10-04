Оплата публикаций

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойWWNEWSБТМ представил выставку «Волшебник императорских театров Александр Головин» в столице Болгарии 

БТМ представил выставку «Волшебник императорских театров Александр Головин» в столице Болгарии 

editor
By editor
27
александр головин - бахрушинский театральный музей
Фото © пресс-служба БТМ

«Имя Александра Головина занимает особое место в истории русской сценографии. В его творчестве сцена стала точкой пересечения театра и живописи, и именно в этом заключается уникальность его художественного метода. Основатель нашего музея Алексей Бахрушин был поклонником таланта Головина, благодаря чему сегодня в наших фондах хранится свыше 1300 его произведений. Это бесценное наследие мы представляем в экспозиции, которая откроется в честь 50-летия Русского дома в Софии. Мы высоко ценим многолетнее и плодотворное сотрудничество с Русским домом и рады открыть выставку в знаменательный для него год. Мы верим, что этот совместный проект также послужит развитию культурного диалога и расширит интерес к наследию Александра Головина», – прокомментировала генеральный директор Бахрушинского театрального музея Кристина Трубинова.

Выставка, посвящённая Александру Головину, станет подарком Бахрушинского театрального музея к юбилею Русского дома в Софии. Ранее здесь уже проходили выставки музея, в том числе экспозиции, посвящённые Константину Станиславскому и Галине Улановой.

«Сегодня Бахрушинский театральный музей представляет в Болгарии творческое наследие одного из самых выдающихся российских художников-сценографов – Александра Яковлевича Головина. Проект, организованный при поддержке Министерства культуры России и Фонда «Русский мир», продолжает серию экспозиций о Галине Улановой, Юрии Григоровиче и Константине Станиславском, которые вызвали огромный интерес болгарской публики. Эта выставка знаменательна, поскольку открывается в год 100-летия народной дипломатии и 50-летия Российского культурно-информационного центра в Софии. Благодаря тесному сотрудничеству с Бахрушинским музеем, болгарские граждане получают уникальную возможность прикоснуться к классической русской культуре», – отметил директор Российского культурно-информационного центра в Софии Тимур Дудаев.

Уникальное разнообразие материалов коллекции Бахрушинского театрального музея позволяет раскрыть масштаб, исключительность, художественную значимость наследия выдающегося художника, позволяя зарубежной публике заново открыть для себя его роль в формировании образа русского театра на рубеже XIX–XX веков.

Экспозиция включает более 140 театральных эскизов в цифровых копиях, представляющих разные грани творчества Головина. Среди них — работы к операм «Ледяной дом» (Большой театр, 1900), «Кармен» (Мариинский театр, 1908), балетам «Лебединое озеро» (Мариинский театр, 1903) и «Дон Кихот» (Большой театр, 1900), а также эскизы декораций к опере «Борис Годунов» для «Русских сезонов» Дягилева (1908).

Особый интерес представляет раздел выставки, посвящённый сотрудничеству Александра Головина и режиссёра Всеволода Мейерхольда. Так, на выставке будут представлены эскизы костюмов и декораций к спектаклю «Гроза» (Александринский театр, 1916) и опере «Орфей и Эвридика» (Мариинский театр, 1911).

Отдельное пространство на выставке занимает культовый спектакль «Маскарад» по одноименной драме Михаила Лермонтова. Для него Головин создал более 4000 эскизов костюмов, декораций и занавесов. Постановка имела оглушительный успех и выдержала более 500 показов на сцене Александринского театра.

В конце XIX века театральные декорации кочевали из одного спектакля в другой и в основном исполнялись малярами по готовым трафаретам. Александр Головин стал одним из создателей новой школы сценографии: его назначение главным художником Императорских театров в 1901 году ознаменовало реформу всей системы театральных мастерских в России. Он заложил основы профессии театрального художника в её современном виде, определив ключевые принципы оформления сцены, создания костюмов и бутафории к спектаклям.

Ранее проект был представлен в Брюсселе, Люксембурге и Париже, а в июне-июле 2025 года выставка экспонировалась в рамках Авиньонского театрального фестиваля.

Предыдущая статья
О чем надо знать, гуляя по ВДНХ с питомцем
Следующая статья
В музее-заповеднике «Коломенское» представлена выставка «Тайна идущего времени»

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru