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ДомойМоскваВ Музей Москвы передали уникальный архив писателя Владимира Гиляровского

В Музей Москвы передали уникальный архив писателя Владимира Гиляровского

editor
By editor
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В Музей Москвы передали уникальный архив писателя Владимира Гиляровского

В Центре Гиляровского при содействии Департамента культурного наследия города Москвы состоялась церемония передачи москвоведом, исследователем, главным редактором журнала «Московское наследие» Филиппом Смирновым архива писателя и журналиста Владимира Гиляровского в фонды Музея Москвы. Переданные материалы позволят открыть в Центре Гиляровского экспозицию мемориальных предметов и автографов писателя, которая станет базой для изучения его творчества и поможет горожанам и туристам лучше узнать историю Москвы.

В августе 2024 года москвовед Филипп Смирнов передал в Департамент культурного наследия города Москвы для изучения комплекс личных материалов Владимира Гиляровского. Он был случайно обнаружен краеведом в одном из букинистических магазинов. Несколько сотен рукописных и печатных материалов были завернуты в газеты 1959 года.

«Я вырос с книгой Гиляровского. И не секрет, что очень многие представляют историю Москвы именно через строки этого писателя. Найденные историком и краеведом документы с новой стороны показали Владимира Алексеевича, творчество которого мало изучено, так как сохранилось не так много документов. Но тем не менее Гиляровский для многих олицетворяет образ жителя старой Москвы. Надеюсь, это найдет отражение в будущей экспозиции Музея Москвы. Все чудом обнаруженные материалы были описаны и при содействии Департамента переданы для дальнейшего изучения. Очень рад, что этот этап истории подошел к своему завершению и дал начало следующему и теперь, надеюсь, что совсем скоро жители и гости столицы смогут познакомиться с уникальной находкой в Центре Гиляровского», — поделился Леонид Кондрашев, первый заместитель руководителя Департамента культурного наследия города Москвы — главный археолог города Москвы.

В Музей Москвы передали уникальный архив писателя Владимира Гиляровского

В Музей Москвы передали уникальный архив писателя Владимира Гиляровского

«Эта история произошла благодаря нашей дружбе и сотрудничеству с Департаментом культурного наследия города Москвы и с москвоведом Филиппом Смирновым. Архив был абсолютно случайно обнаружен Филиппом Смирновым в одном из букинистических магазинов города, и для его атрибуции и обработки был привлечен Музей Москвы. В процессе описания мы поняли, что это очень ценное приобретение для коллекции музея. Символично, что это событие случилось в год 170-летия со дня рождения Владимира Гиляровского и 90-летия со дня его смерти.

Центр Гиляровского существует как филиал Музея Москвы с 2005 года. Здесь мы проводим мероприятия по истории Москвы, обучаем москвоведов и профессиональных экскурсоводов по нашей программе «Москвагид», то есть продолжаем дело Гиляровского. Однако в фондах Музея Москвы до сегодняшнего дня не было предметов, связанных с фигурой этого выдающегося писателя и публициста. Находка архива Гиляровского — поистине потрясающее событие для жизни музея, которое позволит продолжить работу Центра Гиляровского на принципиально новом уровне», — рассказала Анна Трапкова, генеральный директор музейного объединения «Музей Москвы».

В обнаруженном архиве — записные книжки, рукописные очерки и стихи, фотографии, книги. Также представлены билеты обществ, членом которых являлся Владимир Гиляровский — Русского гимнастического общества, Московского клуба автомобилистов, Кружка любителей культуры аквариума и террариума. Также сохранились плакаты времен Русско-японской, Гражданской и Первой мировой войн, более 150 личных писем, периодические издания с пометками, записями и вырезками, сделанными самим Гиляровским. Для описи и атрибуции этой находки были приглашены старший научный сотрудник научно-издательского сектора Музея Москвы Александр Афанасов и заведующая сектором документальных источников научно-хранительского отдела «Фонды» Музея Москвы Наталия Карась.

В Музей Москвы передали уникальный архив писателя Владимира Гиляровского

В Музей Москвы передали уникальный архив писателя Владимира Гиляровского

«Я часто хожу на блошиные рынки, к букинистам, на аукционы. Как-то мой товарищ передал мне несколько сумок с какими-то бумагами. И каково было мое удивление, когда я развязал первую тесемочку и наткнулся на документ вроде визитной карточки. После этого я позвонил Леониду Викторовичу и предложил вместе посмотреть эти коробки. Я  понимал прекрасно, что моего ума и моих знаний категорически не хватит для того, чтобы эти документы правильно описать, добыть из них те факты, которые помогут нам популяризировать наследие. И я обратился к Департаменту. Департамент прикинул, что у самих нет таких специалистов, и посоветовали обратиться в Музей Москвы. И стараниями трех сторон мы получили фантастический результат — те самые отправные точки, чтобы заняться изучением его наследия.

Биография Гиляровского не написана, данные о нем неточны, он и сам всех запутывал, музея-квартиры нет на данный момент. Поэтому документы займут свое справедливое место там, где они должны его занять, а где еще, как не в Музее Москвы?» — подчеркнул Филипп Смирнов, исследователь, главный редактор журнала «Московское наследие».

Писатель Александр Куприн в одном из писем к Гиляровскому замечал: «…скорее я воображу себе Москву без Царя-колокола и без Царя-пушки, чем без тебя. Ты — пуп Москвы!». Актер и педагог Михаил Чехов отмечал: «Как репортер он был исключителен». И хотя книги Гиляровского и легендарный сборник очерков «Москва и москвичи» выходят сегодня многотысячными тиражами, весь известный личный архив писателя до недавнего времени был распределен между несколькими государственными собраниями и доступен только исследователям.

В 2025 году отмечается 170-летие со дня рождения и 90-летие со дня смерти Владимира Алексеевича Гиляровского. Известный журналист и писатель поселился в Москве в 1881 году, и уже в августе в журнале «Будильник» было опубликовано его первое стихотворение «Все то мне грезится Волга Широкая». Затем Гиляровский работал в газетах «Московский Листок», «Русские Ведомости», «Голос Москвы». А с 1891 по 1905 годы являлся редактором-издателем газеты «Листок объявлений и Спорта» (в дальнейшем — «Листок Спорта» и «Журнал Спорта»). В этой газете печатались результаты бегов и скачек в Москве, Петербурге и других крупных городах.

Музей Москвы готовит к открытию выставку о писателе в  Центре Гиляровского.

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