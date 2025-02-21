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Известный блогер Сыендук озвучил новые серии мультсериала «Чемпионы» киностудии «Союзмультфильм»

editor
By editor
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сыендук озвучил мультфильм чемпионы
Фото © Софья Анцупова / пресс-служба киностудии «Союзмультфильм»

Известный российский блогер и актер озвучания Сыендук (Дмитрий Карпов) выступил в роли комментатора двух новых эпизодов спортивного мультсериала «Чемпионы» от киностудии «Союзмультфильм». Выполненный в технике 2D проект в жанре буффонада вдохновлен классическими анимационными фильмами режиссера Бориса Дежкина («Шайбу! Шайбу!», «Метеор на ринге», «Матч-реванш» и др.) и рассказывает о бесконечном противостоянии знаменитых команд — «Синих вымпелов» и «Красных метеоров».

«Специально к 23 февраля мы представим сразу две серии нашего самого спортивного и самого мужского мультсериала, где «синие» и «красные» вновь будут выяснять отношения на арене. Зрителей ждут захватывающие хоккейные баталии, в которых технологии и физическая сила столкнутся в борьбе за победу, а узнаваемый голос Сыендука добавит поединку доброго чувства юмора», — сказала генеральный продюсер киностудии «Союзмультфильм» Юлия Осетинская.

Также в праздничные выходные премьеру новых и уже вышедших ранее серий покажут в эфире телеканалов «Карусель» и «О!» и «Мультиландия», а затем 24 февраля эпизод «Игра окончена» также можно будет увидеть в социальных сетях киностудии «Союзмультфильм». Проект создается при поддержке Континентальной хоккейной лиги.

«Чемпионы» — это не просто мультсериал, а настоящий источник вдохновения для юных зрителей. Его яркие персонажи и атмосфера хоккея помогают увлечь молодое поколение этим видом спорта. Для Континентальной хоккейной лиги работа с детской и молодёжной аудиторией — один из ключевых приоритетов, поэтому поддержка этого проекта стала важным шагом в популяризации хоккея — рассказывает Сергей Доброхвалов, вице-президент КХЛ, — уверен, что «Чемпионы» помогут воспитать новых болельщиков и, возможно, будущих звёзд хоккея!

По сюжету эпизода «Игра окончена» «Метеоры» делают ставку на высокотехнологичную амуницию, а в серии «Поединок» — на огромные кулаки игрока Таранова. Какой ответ дадут на эти приемы «Вымпелы» зрители узнают, посмотрев мультфильмы до конца.

Комментатором первых трех серий в проекте выступил известный российский телеведущий Дмитрий Губерниев. Креативным режиссером и продюсером выступает Максим Куликов, обладатель множества фестивальных наград за ленту «Уважаемые пассажиры». Выпускающий режиссер проекта — Павел Никифоров.

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