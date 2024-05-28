Волшебное путешествие в мир музыки и кино

Красочная музыкальная программа «Волшебное путешествие», посвящённая Международному дню защиты детей, была представлена 26 мая в рамках Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ.

В центре сюжета — три друга, получившие от Волшебника могущественную волшебную палочку. Они оказываются в центре вихря времени, который приводит их в советское прошлое, там они встречают персонажей из любимых сказок и фильмов. Школьники посетят школу, где учились их родители, встретятся с любимыми героями и переживут невероятные приключения в мире, где возможно всё. Однако не всё идёт гладко: волшебная палочка ломается, и друзьям предстоит отправиться на поиски волшебного цветка, способного исполнять желания. Это таинственное путешествие стало для них настоящим краеугольным камнем на пути к пониманию дружбы, любви и веры в чудеса.

Прозвучали песни и мелодии из знаменитых советских фильмов и мультфильмов. Авторы песен – легендарные отечественные композиторы, написавшие множество прекрасных произведений для детского кино. Это Марк Минков, Владимир Шаинский, Евгений Крылатов, Геннадий Гладков, Юрий Чичков, Алексей Рыбников, Максим Дунаевский, Евгений Птичкин, Матвей Блантер, Игорь Цветков. Также в программе были песни из известных зарубежных анимационных картин «Аладдин» и «Король Лев».

Песни прозвучали в исполнении Детского хора Большого театра России, художественным руководителем которого является Юлия Молчанова. Также в программе участвовали артисты Молодёжной оперной программы Большого театра, художественный руководитель — Дмитрий Вдовин, и Московский государственный академический симфонический оркестр, дирижёр — Антон Гришанин. Режиссёр концерта — Вячеслав Зыков.

«Это уникальный проект Детского хора Большого театра и Молодёжной оперной программы, – отметила Юлия Молчанова. – В следующем году нашему хору исполняется 100 лет, это старейший детский хоровой коллектив Москвы. А театрализованные концерты давно стали особым жанром Большого театра, и они всегда привлекают детскую аудиторию. Концерт получился очень позитивным, он состоял из известных песен из мультфильмов и кинофильмов в прекрасных оркестровках. Вся эта музыка на слуху, все её знают. Это потрясающая возможность в лёгкой, весёлой форме привить совсем юной аудитории вкус к большому искусству, настоящей музыке. Юные зрители с огромным интересом, эмоционально восприняли нашу программу, подпевали знакомым песням, и это значит, что наша цель достигнута».

Организатором концерта является Центр поддержки культуры и искусства «Классика и современность». Проект реализуется с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры» в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».