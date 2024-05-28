РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

Новое на сайте

ДомойМоскваВолшебное путешествие в мир музыки и кино

Волшебное путешествие в мир музыки и кино

editor
By editor
61
волшебное путешествие

Красочная музыкальная программа «Волшебное путешествие», посвящённая Международному дню защиты детей, была представлена 26 мая в рамках Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ.

В центре сюжета — три друга, получившие от Волшебника могущественную волшебную палочку. Они оказываются в центре вихря времени, который приводит их в советское прошлое, там они встречают персонажей из любимых сказок и фильмов. Школьники посетят школу, где учились их родители, встретятся с любимыми героями и переживут невероятные приключения в мире, где возможно всё. Однако не всё идёт гладко: волшебная палочка ломается, и друзьям предстоит отправиться на поиски волшебного цветка, способного исполнять желания. Это таинственное путешествие стало для них настоящим краеугольным камнем на пути к пониманию дружбы, любви и веры в чудеса.

волшебное путешествие

волшебное путешествие

волшебное путешествие

Прозвучали песни и мелодии из знаменитых советских фильмов и мультфильмов. Авторы песен – легендарные отечественные композиторы, написавшие множество прекрасных произведений для детского кино. Это Марк Минков, Владимир Шаинский, Евгений Крылатов, Геннадий Гладков, Юрий Чичков, Алексей Рыбников, Максим Дунаевский, Евгений Птичкин, Матвей Блантер, Игорь Цветков. Также в программе были песни из известных зарубежных анимационных картин «Аладдин» и «Король Лев».

Молодёжная оперная программа Большого театра

Песни прозвучали в исполнении Детского хора Большого театра России, художественным руководителем которого является Юлия Молчанова. Также в программе участвовали артисты Молодёжной оперной программы Большого театра, художественный руководитель — Дмитрий Вдовин, и Московский государственный академический симфонический оркестр, дирижёр — Антон Гришанин. Режиссёр концерта — Вячеслав Зыков.

«Это уникальный проект Детского хора Большого театра и Молодёжной оперной программы, – отметила Юлия Молчанова. – В следующем году нашему хору исполняется 100 лет, это старейший детский хоровой коллектив Москвы. А театрализованные концерты давно стали особым жанром Большого театра, и они всегда привлекают детскую аудиторию. Концерт получился очень позитивным, он состоял из известных песен из мультфильмов и кинофильмов в прекрасных оркестровках. Вся эта музыка на слуху, все её знают. Это потрясающая возможность в лёгкой, весёлой форме привить совсем юной аудитории вкус к большому искусству, настоящей музыке. Юные зрители с огромным интересом, эмоционально восприняли нашу программу, подпевали знакомым песням, и это значит, что наша цель достигнута».

Организатором концерта является Центр поддержки культуры и искусства «Классика и современность». Проект реализуется с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры» в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».

Предыдущая статья
«В ожидании чуда. Посвящение Марку Шагалу»
Следующая статья
В Санкт-Петербурге стартовал XXXII Музыкальный фестиваль «Звезды белых ночей»

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru