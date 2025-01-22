Юбилейная выставка Хамида Савкуева «Сердце»  в Российской академии художеств 

Российская академия художеств представляет выставку произведений народного художника Кабардино-Балкарской Республики, заслуженного художника РФ и академика РАХ Хамида Владимировича Савкуева «Сердце», которая завершает серию юбилейных проектов автора, приуроченных к его 60-летию. Экспозиция продемонстрирует более 70-ти живописных полотен и 30-ти скульптурных работ, созданных за последние десять лет, а также серии графических листов, иллюстраций к произведениям классиков и народным эпосам.

В холстах Хамида Савкуева присутствует своя особая «савкуевская иконографика», и, возможно, в этом один из секретов столь сильного воздействия его живописи на зрителя. Творчество мастера как явление выходит за рамки национального, представляет феномен кавказской цивилизации и вписывается в контекст мировой художественной мысли. Масштаб его мышления носит всечеловеческий характер, а герои полотен обладают чертами мощных библейских персонажей. Трагизм человеческого бытия, трагизм, через который проявляется героическое и бессмертное в человеке, – вот главная смысловая константа представленных на выставках работ.

Три пласта истории адыгов показаны в эпических широкоформатных полотнах «Нарты», «Пьета» и «Древо жизни». Первый пласт истории («Нарты») – эпоха нартов, языческих воинов и богатырей, бросивших вызов хтоническим силам старого мира. Второй пласт («Пьета») аккумулирует горестные итоги столетней Кавказской войны. В центре работы – молодая женщина, которая держит перед собой пустую бурку, а пространство слева, справа и над ней заполнено фигурами скорбящих женщин. Третий пласт – «Древо жизни». Символично само древо с обрубленными ветвями, на которых обозначились молодые побеги. Мужчины, расположившиеся у его корней, словно сошли со старинных дагерротипов, а дети сидящие на ветвях внушают надежду на будущее.

К названным картинам тематически примыкают работы меньшего формата – «Старый абадзех», «Убыхи», «Старый воин». Последняя – проникновенная по-особенному: погибшего воина возносит на небо ангел в серой черкеске и кожаных чувяках, а вместо крыльев за его спиной развевается белый башлык. Масштаб осмысления и художественного воплощения столь непростой темы вызывает неподдельное уважение. Дух кочевников, дыхание бескрайней казахстанской степи переданы в таких картинах Х. Савкуева, как «Апокалипсис», «Вестник», а также в графических листах «Ковчег». Основу графического искусства автора составляет энергичный, свободный рисунок. Он уверенно рисует фигуры людей и животных в сложных ракурсах, отдавая предпочтение светотеневой моделировке форм.

Образ матери у живописца многолик и многогранен. «Дающая тень» – мать склонилась над своим ребенком, заслоняя его от палящего зноя; «Родители» – мать семейства присела передохнуть после дойки коровы; скульптуры «Мать» и «Мать-заступница» – женщины оберегают своих детей. А как пронзительно «читается» картина «Барып къайт, балам. Песня» («Возвращайся, дитя мое») –казашка провожает своего сына за порог юрты. Названием работы стала строка из казахской народной песни, в которой мать обращается к своему сыну с просьбой и напутствием помнить о родном доме, корнях и обязательно вернуться. Чувства и мысли, переданные художником, знакомы каждому, кто покидал родной дом, освобождаясь от материнских объятий и отправляясь в широкий, неизведанный мир. Еще одна немаловажная для художника тема – животный мир во взаимодействии с человеком. «Жертвенный бык», «Меринос», «Кормилица», «Оплакивание лошади», «Прощание с тибетским мастифом», «Молитва пастухов» – здесь не просто анималистика. Единство мира людей и животных, их вековая и глубокая связь, полная и любви, и трагизма, и жертвенности, предстает на этих полотнах. Лаконичный и яркий язык простых и метафорических образов делает эти сказания понятными для людей разных религий и этносов.

Хамид Савкуев обладает и неповторимым чувством юмора, очень тонким и добрым. «Переполох во Втором Лескене», «Мужчина с пустыми карманами» – невозможно не улыбнуться, глядя на эти полотна. Скульптура «Постриженная» приводит в изумление – столько красоты, грации в этой овечке, а ее отставленная в сторону тоненькая, почти балетная ножка – улыбка в бронзе. Среди замечательных скульптурных работ, каждая из которых заслуживает отдельного разговора, совершенно удивителен портрет Льва Гумилева. Он напоминает половецкий менгир, а в его лице проступают черты грозных кочевников, возникших из глубин Азии.

Сегодня Хамид Савкуев в расцвете творческих сил и в зените своей славы, но он не останавливается, как «Идущий» на одной из своих работ.

Текст подготовлен Управлением информации (пресс-службой) РАХ на основе статьи поэта Джамбулата Кошубаева.