СТОРИТЕЛЛИНГ, КОЛЛАБОРАЦИИ И ФОРМИРОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

С 10 по 12 ноября Открытый лекторий «Культура 2.0» Санкт-Петербургского международного культурного форума пройдет при поддержке Министерства культуры Российской Федерации в Театральном музее. В рамках тематического блока «Импульс притяжения» профессионалы обсудят методы определения собственной ниши и работы с аудиторией, нестандартные коллаборации и инструменты привлечения партнеров.

Наравне с темой цифровизации культуры, развития инклюзивных проектов и совершенствования посетительского опыта на первый план в повестке Открытого лектория «Культура 2.0» выходят вопросы партнерского взаимодействия в сфере культуры и ее объединяющей силы.

«Импульс притяжения» — один из четырех тематических блоков программы, которую «Культура 2.0» представит 10-12 ноября в Театральном музее. Эксперты этого блока сосредоточатся на эффективных и новых подходах к поиску точек соприкосновения культурных учреждений друг с другом, с представителями бизнеса, местных властей и общественных движений. За три дня в фокусе внимания окажутся вопросы привлечения аудитории в культурные учреждения с помощью нестандартных коллабораций, инструменты создания привлекательного для потенциальных партнеров проекта, варианты взаимодействия культурных институций и креативных индустрий.

10 НОЯБРЯ

Экспертная дискуссия «Как сделать научно-технологические музеи интересными для широкой аудитории. Техника, наука, коммуникация — темы для сторителлинга музеев новой волны» затронет важные аспекты взаимодействия с потенциальной аудиторией. Как заинтересовать людей, далеких от технической тематики, и превратить посещение тематического музея в увлекательное путешествие? Какие креативные коллаборации помогут посетителям по-новому взглянуть на музей? Ответить на эти вопросы постараются Оксана Бондаренко, директор Музея Транспорта Москвы, Елена Проничева, генеральный директор Политехнического музея, Борис Кислицин, основатель и креативный директор бюро Pitch, Дмитрий Барсенков, исполнительный директор Творческого индустриального кластера «Октава», Николай Резинских, директор Музея военной техники, и Юлия Куклина, директор Музея Гаража особого назначения ФСО России.

Шоу-кейс «Особый взгляд на Золотое кольцо» будет посвящен проекту, который делает достопримечательности доступными для людей с нарушениями зрения и не только. Тактильные модели интересны для широкой аудитории, так как дают возможность увидеть историческую реконструкцию архитектурных объектов под разными ракурсами. Владимир Плехов, представляющий программу «Особый взгляд» Благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт», расскажет о том, как целые города становятся доступными для людей с нарушением зрения.

11 НОЯБРЯ

Второй день откроет экспертная дискуссия «Креативные коллаборации», в центре которой окажется взаимодействие культурных институций с креативными индустриями. Сегодня для продвинутых культурных институций на первый план выходит система взаимодействия на уровне равноправного партнерства: культурные институции в силах выступать ресурсом креативной экономики, влиять на развитие потенциала всей страны. Поделиться своим опытом и виденьем приглашены Ольга Хомова, генеральный директор Капеллы Санкт-Петербурга, Дарья Ковальчук, директор по развитию Музея русского импрессионизма, Ирина Ярославцева, заместитель директора по развитию Музея театрального и музыкального искусства, Юлия Бычкова, директор арт-парка «Никола-Ленивец», и Дмитрий Барсенков.

Тему развития потенциала культурных институций продолжит Ирина Кирюхина, директор по развитию бюро музейной сценографии «Метаформа». Ее мастер-класс «Музей как центр культурного притяжения региона. Новые экспозиции — новые возможности, маршруты и партнерские связи» посвящен модернизации в широком смысле слова. В последние годы многие региональные музеи получили финансовые возможности для модернизации. Однако сосредоточенность на внедрении технических новшеств может не принести желаемого результата. Эксперт представит практические инструменты, которые помогут усилить позиции регионального музея в поле культуры.

Еще одним пунктом программы станет шоу-кейс «Вы в городе». Оксана Турская, заместитель директора по развитию сервиса izi.TRAVEL, познакомит слушателей Открытого лектория с практиками выстраивания эффективного партнерства и покажет, как культурным учреждениям сделать популярным свой контент.

12 НОЯБРЯ

Центральное мероприятие блока в этот день — экспертная дискуссия «Как культура влияет на городскую среду?». Марина Зацепина, руководитель отдела по связям с общественностью музея «Новый Иерусалим», Светлана Титова, руководитель проекта «Грантовый конкурс «АРТ–ОКНО» Благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт», Ирина Коробьина, профессор МАрхИ, Алина Сапрыкина, исполнительный директор Сергиево-Посадского музея-заповедника, и Давид Багдасарян, директор Армянского музея Москвы и культуры наций, обсудят эффективные стратегии взаимодействия города и музея и ответят на вопросы, как вовлечь жителей в процессы изменения городского пространства, как культурные инициативы способствуют сплочению локальных сообществ, как можно одновременно развивать город и сохранять его исторический облик.

Дополнит программу дня мастер-класс «Как организовать онлайн-продажу билетов и услуг в музее с нуля» Владимира Гринкевича, руководителя направления интернет-продаж компании «ИнфоТех».

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