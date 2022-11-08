ЮБИЛЕЙНАЯ ПРЕМИЯ ЖУРНАЛА «КИНОРЕПОРТЕР»:  ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ РОССИЙСКОЙ  КИНО- И ТЕЛЕИНДУСТРИИ

1 декабря со сцены легендарного «Иллюзиона» уже в 10-й раз прозвучат имена лауреатов премии «Событие года» за достижения в области кино и телевидения.

За годы существования премия стала одним из самых ожидаемых индустриальных событий, на котором подводят итоги, определяют тренды, открывают новые имена. Торжественная церемония вручения премии «Событие года» собирает весь цвет профессионального сообщества и определяет, в каком направлении развивается российский кинематограф, оценивает самые смелые и яркие проекты.

«Уже в 2011 году, только создавая редакцию, мы ставили перед собой амбициозную задачу — стать самым влиятельным и авторитетным индустриальным журналом в стране, — говорит основатель, главный редактор и редакционный директор «КиноРепортера» Мария Лемешева. — Именно поэтому мы не ограничивались производством журнала и сайтом, а с первых дней занимались внешними активностями — проводили фестивали, организовывали выставки и учреждали премии. И потому в этом году юбилей и у журнала, и у нашей премии «Событие года».

По традиции премия «Событие года» вручается лучшим актеру и актрисе, открытию года, телеперсоне, мэтру профессии и самому громкому кино- или телепроекту. Экспертный совет премии оценивает не только художественный уровень фильмов, почетная награда также не обходит вниманием представителей киноиндустрии и телевидения, оказавшихся в центре внимания благодаря своим работам и зрительскому признанию.

Среди обладателей статуэтки — Юлия Пересильд, Константин Эрнст, Андрей Кончаловский, Максим Матвеев, Дмитрий Нагиев, Мария Миронова, Антон Златопольский, Екатерина Андреева, Павел Деревянко, Федор Бондарчук, Эдуард Артемьев, Катерина Шпица, Филипп Янковский, Рената Литвинова, Дмитрий Дюжев, Иван Янковский и многие другие звезды кино и телевидения.

«Первоочередная миссия нашей премии — поддержка отечественного кинематографа, и так складываются обстоятельства, что сегодня он нуждается в этом как никогда, — отмечает Мария Лемешева. — Из-за событий последних лет — сначала пандемии, а затем санкционных отмен театральных показов — кинобизнес в России переживает сложные времена. Помощь с нашей стороны — популяризировать инициативы по поддержке российского кино, информационно повышать уровень доверия к отечественному продукту и к тем, кто его создает».

К десятилетнему юбилею премия «Событие года» была вручена уже 65 лауреатам, и журнал «КиноРепортер» по праву гордится тем, что первым отметил многих из тех, кто сегодня является общепризнанными звездами. Так, в 2015 году для тогда еще только начинающего свой актерский путь Александра Петрова премия «Событие года» стала первой в карьере наградой, а в 2019-м он получил нашу хрустальную звезду за фильм «Текст» уже как «Актер года», будучи в статусе одного из самых популярных артистов в стране. Премия журнала стала ценной наградой и для легендарных артистов — Галины Польских, Михаила Боярского, Ирины Купченко, Екатерины Васильевой: во времена их творческого пика, увы, не было института премий, и отдать дань уважения их заслугам и таланту — большая честь для «КиноРепортера».

«Конечно, то, что мы успешно работаем уже 10 лет, самостоятельно ушли от западной лицензии, с которой начинали, и создали оригинальный национальный продукт — уже немало. Но «КиноРепортер» всегда был чем-то большим, чем просто журналом, и поэтому останавливаться на достигнутом мы не собираемся, — обещает Мария Лемешева. — На следующие 10 лет у нас большие планы, и я уверена — мы сможем удивить и вдохновить и наших читателей, и героев наших страниц».

Хозяйкой юбилейной церемонии и ведущей по традиции выступит основатель и главный редактор издания Мария Лемешева.

Премию «Событие года» можно будет посмотреть в прямом эфире.

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С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.