В пространстве арт-платформы Cube.Moscow состоялся благотворительный вечер

Катя Щеглова. Эффект пинг-понгового шарика. 2018

16 октября 2024 года друзья и партнеры благотворительной организации «Детские деревни SOS», известные артисты, благотворители и меценаты собрались в пространстве арт-платформы Cube.Moscow вспомнить детство и помочь детям исполнить их мечты о любящей и заботливой семье. Благотворительный вечер в Cube.Moscow был приурочен к 30-летию деятельности «Детские деревни SOS», генеральным партнером события выступил ПАО СК «Росгосстрах», информационным партнером — медиапроект «Сноб». Все собранные в рамках мероприятия средства — более 4 миллионов рублей — будут направлены на помощь детям и семьям, подопечным организации «Детские деревни SOS».

Вниманию благотворителей и коллекционеров были представлены произведения известных российских художников — Владимира Дубосарского, Михаила Молочникова, Константина Звездочётова, Ирины Кориной, Дмитрия Маркова, Дмитрия Гутова, Андрея Кузькина и многих других.

«Соприкосновение с искусством всегда приносит радость, но помощь детям, которая становится возможной благодаря искусству, приносит еще большую радость. Поэтому я очень рада что благотворительная организация «Детские деревни SOS» отметила свое тридцатилетие в стенах Cube.Moscow и благодарна всем, кто поддержал это событие. Я благодарю «Детские деревни SOS» за то, что они делают очень большое и важное дело», – говорит коллекционер и основательница арт-платформы Cube.Moscow Елена Белоногова.

Также в рамках события состоялся показ документального фильма проекта «Другие люди?» о самоотверженности приемных семей из Детской деревни SOS Лаврово. «Другие люди?» — цикл документальных фильмов режиссера Кирилла Косолапова о тех, кто становится точкой опоры и маяком. Документальный фильм про «Детские деревни SOS» — о самоотверженности и вере в чудо.