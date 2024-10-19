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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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ДомойМоскваВ пространстве арт-платформы Cube.Moscow состоялся благотворительный вечер

В пространстве арт-платформы Cube.Moscow состоялся благотворительный вечер

editor
By editor
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эффект пинг-понгового шарика - художник катя щеглова

Катя Щеглова. Эффект пинг-понгового шарика. 2018

16 октября 2024 года друзья и партнеры благотворительной организации «Детские деревни SOS», известные артисты, благотворители и меценаты собрались в пространстве арт-платформы Cube.Moscow вспомнить детство и помочь детям исполнить их мечты о любящей и заботливой семье. Благотворительный вечер в Cube.Moscow был приурочен к 30-летию деятельности «Детские деревни SOS», генеральным партнером события выступил ПАО СК «Росгосстрах», информационным партнером — медиапроект «Сноб». Все собранные в рамках мероприятия средства — более 4 миллионов рублей — будут направлены на помощь детям и семьям, подопечным организации «Детские деревни SOS».

Вниманию благотворителей и коллекционеров были представлены произведения известных российских художников — Владимира Дубосарского, Михаила Молочникова, Константина Звездочётова, Ирины Кориной, Дмитрия Маркова, Дмитрия Гутова, Андрея Кузькина и многих других.

«Соприкосновение с искусством всегда приносит радость, но помощь детям, которая становится возможной благодаря искусству, приносит еще большую радость. Поэтому я очень рада что благотворительная организация «Детские деревни SOS» отметила свое тридцатилетие в стенах Cube.Moscow и благодарна всем, кто поддержал это событие. Я благодарю «Детские деревни SOS» за то, что они делают очень большое и важное дело», – говорит коллекционер и основательница арт-платформы Cube.Moscow Елена Белоногова.

Также в рамках события состоялся показ документального фильма проекта «Другие люди?» о самоотверженности приемных семей из Детской деревни SOS Лаврово. «Другие люди?» — цикл документальных фильмов режиссера Кирилла Косолапова о тех, кто становится точкой опоры и маяком. Документальный фильм про «Детские деревни SOS» — о самоотверженности и вере в чудо.

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